Lehtikuva/Emmi Korhonen

Hallitus jatkaa hätäistä valinnanvapauslain valmistelua ja uhkaa ajaa päin tiiliseinää.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauspykälät ovat ensi viikolla valmiit. Näin hän sanoi Ylen haastattelussa eilen, jolloin lausuntokierros päättyi.

Lakien kiireellä kyhääminen siis jatkuu. Alkuperäinen hallituksen valinnanvapauslakiehdotus on arvosteltu puhki. Mikään viesti ei tunnu tavoittavan pääministeriä,ei asiantuntijoiden ei opposition eikä ammattiyhdistysliikkeen kritiikki

Päinvastoin kriittisesti hallituksen valinnanvapausmalliin suhtautuvat leimataan sote-uudistuksen vastustajiksi.

Valinnanvapauden lakiesitystä koskevassa lausuntopyynnössä sivuutetaan täysin uudistuksen henkilöstövaikutukset.

Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on huomauttanut moneen kertaan, että puolue pitää sote-uudistusta tärkeänä ja kannattaa maakuntauudistusta, mutta ei hyväksy hallituksen esittämää valinnanvapausmallia.

Eilen perinteisesti oikeistovetoinen hoitohenkilöstä edustava Tehy antoi täystyrmäyksen oikeistohallituksen valinnanvapausesitykselle.

– On pöyristyttävää, että valinnanvapauden lakiesitystä koskevassa lausuntopyynnössä sivuutetaan täysin uudistuksen henkilöstövaikutukset. Herää kysymys, miten sote-uudistus aiotaan toteuttaa, jos keskeiset osaajat ja heidän tulevaisuutensa unohdetaan tässä vaiheessa kokonaan, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo Tehyn tiedotteessa.

Henkilöstö altistuu varaventtiiliksi



Tehyn Vesivalon mukaan ”koulutetusta hoitohenkilöstöstä on tulossa varaventtiili, jolla toimintaa sopeutetaan nopeasti muuttuvien asiakasmäärien mukaan”.

Myös STTK nosti saman huolen esiin omassa lausunnossaan.

– Kilpailuetua lähdetään hakemaan henkilöstön asemaa heikentämällä. Tämä tarkoittaisi työurien pirstoutumisia esimerkiksi vastentahtoisten määräaikaisuuksien, osa-aikaisuuksien ja nollatuntisopimuksien lisääntyessä. Lisäksi tapahtuisi keinotekoisia siirtymisiä halvempiin työehtosopimuksiin, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija Riitta Työläjärvi toteaa.

Esimerkiksi STTK vaatii selkeää aikalisää valinnanvapauden valmisteluun. Järjestö ei sinänsä vastusta valinnanvapautta, kuten ei moni muukaan järjestö.

Julkinen sektori on ollut vakaa työnantaja, mikä on pitänyt yllä alan vetovoimaa. Ammattiliittojen mukaan työsuhteiden epävarmuus heikentää kiinnostusta hakeutua alalle ja työntää osaajia muille aloille.

Myös palkkaus uhkaa heiketä, koska määräaikaisen työntekijän neuvotteluasema on heikompi.

Palvelujärjestelmä pirstoutuu



Suurimmat kaupungit kritisoivat voimakkaasti hallituksen esitystä valinnanvapauslaiksi. Mikään hallituksen tavoitteista ei toteudu arvioiden mukaan.

Palveluketjut hajoavat integraation sijaan, kustannukset karkaavat käsistä leikkautumisen sijaan eikä varmaa ole myöskään, että sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas saa tarvitsemansa palvelun nykyistä paremmin.

Päinvastoin: asiakkaan kohdalla byrokratia leviää kuin jokisen eväät. Potilas joutuu maksu- ja asiakassetelien ja henkilökohtaisten budjettien viidakkoon, mikäli hän haluaa käyttää valinnanvapautta hallituksen haluamassa muodossa.

Ja potilas/asiakas maksaa laskun. Hallitus on todennut, että asiakasmaksuihin on korotuspainetta. Jo nyt Suomessa on kansainvälisesti korkeat maksut. Jos hyvinvointimalli halutaan säilyttää, varaa ei ole korottaa maksuja.