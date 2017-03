Yle Kuvapalvelu

Neliosainen chileläinen Aavikon kaiut (Ecos del desierto, 2013) on tervetullut tuttavuus television sarjaohjelmistossa. Ohjaajien Andres Woodin ja Guillermo Calderonin käsikirjoittama lähihistoriallinen aihe on selkeän poliittisesti virittynyt ja tarjoaa sellaisena poikkeuksellisen vahvan alustan laadukkaalle draamasarjalle.

Aavikon kaiut jäljittää vuoden 1973 syyskuun 11. päivänä tapahtunutta sotilasvallankaappausta vuosikymmenten kantamalla.

Sarjan nykyhetkessä kertojana toimiva naispäähenkilö Carmen Hertz (Aline Küppenheim) on ihmisoikeusjuristi, joka aloittaa muistelonsa kesäkuusta 1973. Hän on tuolloin nuori aviovaimo ja äiti (roolissa tuolloin Maria Gracia Omegna), puoliso on pienen radioaseman johtaja. Molemmat ovat kommunisteja ja Salvador Allenden hallituksen vannoutuneita kannattajia.

Aloitusjakso pohjustaa Carmenin tien ihmisoikeusjuristiksi. Kaiken takana ovat sotilasvallankaappaus ja sen jälkiseuraukset. Moni huolestuu läheisensä kohtalosta, epätietoisuus tuo monia naisia erään everstin kodin edustalle, he haluavat edes jonkinlaista tietoa. Puolison viesti ikävään välikäteen joutuneelle miehelleen on kuvaava: ”Kerro naisille totuus”.

Katsojalle asia tehdään selväksi jo aiemmin: teloitettujen ruumiit joukkohaudassa puhuvat omaa karua kieltään.

Tapahtumissa on tavoitettu hyvin vallankaappauksen ajankohdan ilmapiiri. Taustoitus hoidetaan napakasti. Sotilasjuntan johtaja Augusto Pinochet on vain hahmo valokuvissa, häntä enemmän seurataan kenraali Arellano Starkin (Jose Soza) siirtoja kulisseissa. Arellano kuvataan keskeiseksi vaikuttajaksi kaappauksen suunnittelussa.

Aloitusjaksossa keskitytään nuoren vasemmistoperheen vaiheisiin syksyn 1973 käänteissä. Toisessa jaksossa erityisen mielenkiintoinen on vuoteen 1985 sijoittuva episodi, ja siinä varsinkin kenraali evp. Lagosin (Edgardo Bruna) osuus. Samalla täsmentyy naispäähenkilön ihailtavan rohkea peräänantamattomuus.

