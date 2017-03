Lehtikuva/Arne Dedert

Saksan sosiaalidemokraattien viime viikkojen myötätuuli ei puhaltanut Saarlandin maapäivävaaleissa sunnuntaina, vaan SPD kärsi tappion, kun taas kristillisdemokraattien kannatus kasvoi tuntuvasti.

EU-parlamentin puhemiehen Martin Schulzin valinta sosiaalidemokraattien SPD:n puheenjohtajaksi sekä kansleriehdokkaaksi syksyn liittopäivävaaleissa nosti puolueen mielipidemittauksissa CDU/CSU:n rinnalle. Molempien prosentit ovat vähän yli 30. Schulz puolestaan nousi Angela Merkelin kanssa tasoihin mahdollisena tulevana liittokanslerina.

Saksan pienin osavaltio Saarland sai osakseen kokoonsa nähden mittavan huomion. Miten Schulz-ilmiö vaikuttaisi maapäivävaalien tulokseen?

Sosialidemokraattien euforia muuttui pettymykseksi. SPD sai äänistä 29,6 prosenttia, jossa on prosenttiyksikön pudotus. Paikkoja tuli entiset 17. Kristillisdemokraattien CDU puolestaan kasvatti äänimääräänsä 5,5 prosenttiyksiköllä 40,7 prosenttiin ja paikkojaan viidellä 24:ään.

Ennen vaaleja näytti SPD:n ja vasemmistopuolue Linken yhteishallitus mielipidetutkimusten perusteella mahdolliselta.

SPD:n kärkiehdokas jäi varjoon

Kristillisdemokraattien hyvää tulosta selittää pitkälti osavaltion nykyisen pääministerin Annegret Kramp-Karrenbauerin henkilökohtainen suosio. SPD:n kärkiehdokas, nykyinen varapääministeri Anke Rehlinger jäi kilpakumppaninsa varjoon.

Kuitenkin myös Oskar Lafontainen Saarlandissa vetämä Linke kärsi tappion, menetti 3,2 prosenttiyksikköä ja kaksi paikkaa päätyen 12,9 prosenttiin ja seitsemään paikkaan.

Vihreät ja piraattipuolue putosivat maapäiviltä, eikä liberaalien FDP päässyt takaisin.

Äärioikeiston AfD, Vaihtoehto Saksalle, ylitti äänikynnyksen ja pääsi maapäiville. Se sai 3 paikkaa. Puolue on nyt edustettuna yhdessätoista kaikkiaan kuudestatoista alueparlamentista.

Kristillisdemokraatit onnistuivat aktivoimaan äänestäjikseen aikaisemmin vaaleista pois jättäytyneitä ja keräsivät hyödyn äänestysprosentin noususta 70:een. Äänioikeutettuja oli 800 000.

Elinkeinorakenteen murros

CDU on pitänyt Saarlandissa valtaa viimeiset 18 vuotta. Päättyvän kauden hallinnut CDU:n ja SPD:n suuri koalitio joutunee jatkamaan, koska muuta enemmistövaihtoehtoa ei ole käytettävissä.

Suurimmat haasteet koskevat taloutta. Saarlandin velka asukasta kohti on Saksan osavaltioiden korkein.

Meneillään on elinkeinorakenteen murros. Kaivos- ja metalliteollisuuden osuus osavaltion elinkeinoista on kaventunut, ja sen myötä myös työpaikkoja on hävinnyt.

Yhtenä vahvuutena on Saarlandin sijainti Lounais-Saksassa Ranskan ja Luxemburgin rajan pinnassa, keskellä Eurooppaa.