Sodan uhka on palannut. Geostrateginen asema on muuttunut. Perinteisen sodan mahdollisuus on palannut uhkavalikkoon. Mikä on näiden monien uhkakuvien tarkoitus? Rakennetaanko äärettömästi puolustusta pahan päivän varalle, jos mielikuvitus saa joillakin liian ison vallan?

Valitettavasti mikään ei ole ilmaista. Armeijakin maksaa vielä enemmän, jos sitä vain kasvatetaan. Resurssit ovat kuitenkin aina rajalliset. Ehkä joudutaan leikkaamaan lisää.

Tarkoitusperiä manipulointiin ja propagandaan voi olla monenlaisia. Halutaanko muokata mielipidettä johonkin asiaan? Isänmaallisuutta voi osoittaa muutenkin kuin pelottelemalla uhkakuvin ja vihapuheilla.

Pelottelu kammottaa.

Leo Härmä

Iisalmi