Jarmo Lintunen

Olen huolestuneena seurannut keskustelua tekonurmen mahdollisista tulevista terveyshaitoista. Vanhin lapsenlapseni on seitsemänvuotias ja käy harjoituksissa ja pelaamassa tekonurmella joka viikko.

Tekonurmi tehdään murskatuista autonrenkaista. Renkaat sisältävät yhdisteitä, joiden yhteisvaikutusta ei tiedetä. Niiden on kuitenkin todettu aiheuttavan syöpää. Sekin, että kaatumiset aiheuttavat usein palovammoja, oli minulle yllätys.

Televisiossa haastatellut tytöt pitivät oikeaa nurmikkoa ehdottomasti parempana. Suurin altistuminen tulee maalivahtien osaksi.

Aikuiset ja vanhemmat lapset ovat myös vaarassa, mutta erittäin vaarallista tekonurmilla pelaaminen on pikkulapsille. Vaikutukset voivat näkyä vasta vuosikymmenien kuluttua. Eikö tekonurmea voi korvata millään muulla aineella tai materiaalilla? Tiedän, että tekonurmien poistaminen on tosi kallista, mutta mikä kannattaa enemmän, sairastuneet lapset ja aikuiset vai rahan menettäminen? Helsingin kaupungilla on kyllä rahaa, jos halutaan.

Orvokki Jokinen

Veräjämäki, Helsinki