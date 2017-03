Orlin Ruevski

Pienessä bulgarialaiskylässä Turkin rajalla käydään samoja pakolaiskeskusteluja kuin suomalaiskapakoiden pöydissä.

Tonislav Hristov oli tuore isä, kun hän näki kuvan Turkin rannikolle hukkuneesta syyrialaispojasta. Kuva järkytti häntä, mutta vielä enemmän häntä järkyttivät ihmisten reaktiot.

– Tulin todella surulliseksi siitä täydellisestä myötätunnon puutteesta pakolaisia kohtaan, kertoo bulgarialais-suomalainen ohjaaja.

Hristov halusi tutkia aihetta dokumenttielokuvan kautta. Hän päätyi pieneen Golyam Derventin kylään Bulgariaan, lähelle Turkin rajaa.

Täydellinen myötätunnon puute pakolaisia kohtaan on tehnyt minut todella surulliseksi.

Vuoristomaisemat kylän ympärillä ovat komeita, mutta itse kylä ränsistynyt ja kuihtumassa. Öisin kylän läpi kulkee pakolaisia ja kylän naiset auttavat heitä.

Ivan, kylän postimies, pyrkii pormestariksi. Hänellä on uusi poliittinen visio. Hän haluaa asuttaa ja elävöittää kylän toivottamalla syyrialaiset turvapaikanhakijat tervetulleiksi.

Hänen kommunistinen vastaehdokkaansa pitää pakolaisia rikollisina, jotka vievät työt eivätkä maksa veroja. Hän haluaa sulkea rajat.

– Tämä ei ole elokuva pakolaisista. Tämä on elokuva niistä ihmisistä, jotka ovat aidan toisella puolella, sanoo ohjaaja.

Olemme unohtaneet millaista on tarvita apua

Elokuvassa esiintyvä Agneta oli lapsi toisen maailmansodan aikaan. Hän muistaa kuinka itse joutui pakenemaan ja etsimään turvaa. Hänelle on itsestään selvää, että nälkäiset ruokitaan ja turvatonta autetaan.

Tonislav Hristovin mielestä muistaminen on olennaista.

– Me olemme unohtaneet, mitä tarkoittaa elää sodan keskellä. Millaista on olla vailla perustarpeita: turvaa, suojaa, ruokaa, vettä. Millaista on kun tarvitsee apua. Pohjoismaissa on ollut niin pitkään turvallista.

– Meidän ei pitäisi unohtaa menneitä, vaan ottaa niistä opiksi, jotta meidän lapsemme eivät enää joutuisi kokemaan sotaa.

Voiko elokuvalla vaikuttaa tähän?

– Hyvä postimies on myyty HBO:lle, joten sen tulevat näkemään todella monet ihmiset. Joka viikko se esitetään jollain filmifestivaalilla. En tiedä voiko se muuttaa mitään, mutta haluan sen muistuttavan ihmisille, kuinka tärkeää on kohdella muita ihmisiä hyvin.

Kysymys myötätunnosta on universaali

Hyvä postimies on kiertänyt elokuvafestivaaleja ympäri maailman ja se on palkittu mm. Tampereen elokuvajuhlilla. Variety-lehti nosti sen yhdeksi viidestä vuonna 2016 parhaiten pakolaiskriisiä kuvanneeksi elokuvaksi.

– Luulen elokuvan koskettaneen ihmisiä ympäri maailman, koska sen aihe on universaali, sanoo Hristov.

Elokuva sijoittuu piskuiseen bulgarialaiskylään, mutta siellä käytävä keskustelu pakolaisista ja heidän auttamisestaan kuulostaa kovin tutulta.

– Kylän 38 ihmisen elämä muuttui pakolaiskriisin myötä, mutta elokuvan tuottaja, joka asuu suomalaisella pikkupaikkakunnalla, johon perustettiin vastaanottokeskus, kertoo siellä käytävän aivan samaa keskustelua.

Hristov muistuttaa, etteivät kysymykset koske vain Eurooppaa. Ne ovat ajankohtaisia esimerkiksi Trumpin Yhdysvalloissa. Hän pitää koko siirtolaiskysymystä monimutkaisena. Hänen mielestään Eurooppa on epäonnistunut jossain, kun toisen polven maahanmuuttajatkin ovat vielä ”toisia”.

– Siirtolaisia ei olla saatu tuntemaan itseään tasa-arvoisiksi muiden kanssa, osaksi yhteisöä.

– Missä tahansa ja kenelle tahansa voi käydä niin, että joutuu hakemaan turvaa muualta, vieraasta paikasta. Voin kuvitella tilanteen, jossa minun täytyisi paeta lapseni kanssa. Ajatus siitä, että rajat laitettaisiin edessämme kiinni, pelottaa minua todella paljon.

Hyvä postimies. Ensi-ilta 24. maaliskuuta.