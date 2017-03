Lehtikuva/Janek Skarzynski

Huoli Euroopan unionin demokratiasta kasvaa. Unkari ja Puola tuottavat jatkuvasti uusia ongelmia Brysselille – tätä on yritetty selittää sillä, että EU:n itäisissä jäsenmaissa demokratia ei ole vielä ehtinyt juurtua. Mutta lännessäkin äärioikeisto kasvaa uhkaavasti, vaikka historiasta ei löydy samanlaista perustelua. Sen sijaan on jo selvää, että Venäjä tukee näitä oikeistopopulistisia liikkeitä. Yhdysvaltain Donald Trumpkin tuntee sympatiaa hengenheimolaisiaan kohtaan ja antipatiaa EU:ta kohtaan.

Erikoisen ongelman Brysselille tarjoisi Puola kaksi viikkoa sitten yrittämällä torjua oman maan Donald Tuskin jatkon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Tusk tuli kuitenkin EU:n huippukokouksessa valittua kaikkien muiden jäsenmaiden äänillä Puolan yhtä ääntä vastaan.

Oikeistopoliitikot pelottelevat Puolaa uhkaavalla muslimivyöryllä.

Tämä omalaatuinen välikohtaus valottaa Brysselin huolta Unkarin ja Puolan nykypolitiikasta, jossa ei kunnioiteta kansanvaltaa ja oikeusvaltiota.

Unkarin Viktor Orbán alkoi tultuaan vuonna 2010 uudestaan pääministeriksi heti järjestää poliittista kenttää uusiksi siten, että vahva hallitseva puolue voisi tehdä tarvittavat tärkeät päätökset yksin ilman ”turhaa” keskustelua. Näin ilmaisi Unkarin entinen ulkoministeri ja EU-komissaari László Kovács Orbánin pyrkimyksen, jonka Orbán on toteuttanut keskittämällä poliittisen vallan, rajoittamalla perustuslakituomioistuimen valtaa ja puuttumalla lehdistönvapauteen.

Oikeuslaitoksen säätely on ollut keskeinen keino myös Turkin Recep Tayiip Erdoğanin matkalla vallan keskittämiseen. Samalla linjalla Puolan nykyinen hallituspuolue PiS on edennyt puolentoista viime vuoden aikana. Euroopan neuvoston Venetsian komissio, joka pyrkii puolustamaan oikeusvaltiota EU:n alueella, on yrittänyt puuttua kehitykseen, mutta huonolla menestyksellä.

Puolan hallituspuolueen nimi on Laki ja oikeus, mikä EU:n korvissa varmaan kuulostaa irvokkaalta. EU:n komissio on nyt ensimmäistä kertaa ottanut käyttöön oikeusvaltiomekanismin, sillä perusteella, että Puolan hallituksen toimet uhkaavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja ovat EU:n arvojen vastaisia. Puola ei kuitenkaan anna periksi.

Puola eroaa Unkarista siinä mielessä, että hallituspuolue ei ainoastaan pyri valtaan, vaan pyrkii myös toteuttamaan omaa äärioikeistolaista politiikkansa. Puolalaisen tutkijan mukaan monet pitävät PiS:n johtajaa Jarosław Kaczyńskia uudestisyntyneen Puolan askeettisena messiaana, jonka pitää rakentaa moraalia kunnioittava Puola, ehkä Eurooppakin.

Puolahan on hyvin katolinen maa, joten aborttien tiukka kielto on ollut melkein ensimmäisenä PiS-hallituksen listalla.

Suhtautuminen muihin kansallisuuksiin ja uskontoihin on hälyttävä. Nykymuodossaan Puola on Euroopan kansallisuuden suhteen yhtenäisimpiä maita. Näin ei aina ole ollut. Vanha Liettua-Puola ulottui Itämereltä Mustallemerelle asti, ja sen perintönä Puolassa asui pitkään tämän jälkeen juutalaisia, tataareja, armenialaisia, ruteeneja eli vuoristoukrainalaisia sekä saksalaisia.

Nyt Puolassa lietsotaan epäluuloja varsinkin muslimeja kohtaan. Maassa asuu enää 35 000 muslimia, kun koko väestöön kuuluu 38 miljoonaa ihmistä. Mutta mielipidemittauksen mukaan puolalaiset uskovat muslimien todellisen määrän Puolassa olevan 2,6 miljoonaa.Tämäkään ei riitä: he uskovat, että muslimien osuus maan väestöstä on vuonna 2020 jo 13 prosenttia.

Oikeistopoliitikot ovat käyttäneet näitä uskomuksia hyväkseen lietsoakseen vihaa muslimeja kohtaan. Vihapuhetta suunnataan myös juutalaisia, naisia ja homoja vastaan. Väkivaltaisia hyökkäyksiä muslimeja vastaan on myös tapahtunut.

Nykyhallitus ei ole ottanut vastaan yhtään pakolaista Lähi-idästä, ei edes EU.n määräämän jaon perusteella. Ei varmaan kovin moni muslimi vapaaehtoisesti muuttaisikaan Puolaan. Siitä huolimatta monet puolalaiset ovat uskoneet oikeistopoliitikkojen esittämiin ja hallitusmedian toistamiin väitteisiin Puolaa uhkaavasta muslimivyörystä. Nyt onkin otettu uusiokäyttöön kuuluisa kuva natsien hyökkäyksestä Puolaan vuonna 1939, jossa nyt kuvataan muslimit saksalaisina sotilaina.

Tämä vihapuhe muslimeja kohtaan osoittaa puolalaisen äärioikeistolaisuuden yhtymäkohtia länsieurooppalaiseen ääriliikehdintään. Hollannin Geert Wilders ja Ranskan Marine Le Pen hyökkäävät erityisesti muslimeja vastaan. Näinhän tekevät meilläkin eräät perussuomalaiset kansanedustajat.

Toki he saavat tukea myös vastapuolelta. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan julisti viikko sitten puheessaan Euroopassa asuville turkkilaisille, että heidän tehtävänsä on hankkia viisi lasta. Turkissa asuvien perheiden kohdalla hän on tyytynyt kolmeen lapseen, mutta Euroopassa asuvien pitäisi saada viisi, jotta he voisivat parantaa Eurooppaa – ”te olette Euroopan tulevaisuus”.