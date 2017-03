habib majidi

Iranilainen Asghar Farhadi on melkoinen menestyjä viime vuosien Oscar-markkinoilla. Hänen ohjaustöistään The Salesmanin lisäksi myös Nader ja Simin: Ero (2011) on palkittu vuoden parhaana ei-englanninkielisenä elokuvana.

Viime mainittu on erinomainen parisuhdedraama, jonka tasolle The Salesman ei yllä. Se on silti kelpo raina, josta Farhadi kävi pokkaamassa viime kevään Cannes’n festivaaleilla parhaan käsikirjoituksen palkinnon. Se myös kuvaa Oscaria painokkaammin teoksen ominaislaatua draamana.

Juoni ei kaikessa arkisuudessaan ole kummoinen. Toisaalta siinä on myös jutun ydin: hiotun kässärin shakkimaisten siirtojen pohjalta tarina tihenee tiivistunnelmaiseksi jännitysnäytelmäksi.

Jokapäiväiset sattumukset voivat johtaa hyvinkin vakaviin ihmissuhde-kolareihin.

The Salesman on hienoviritteinen psykologinen jännitys-, pari- ja ihmissuhdedraama, joka tutustuttaa lähemmin keskiluokkaiseen nelikymppiseen teheranilaiseen aviopariin. Mies on opettaja, vaimo kotirouva. Yhdessä he työskentelevät puoliammattilaisina pienen teatterin näyttelijöinä.

Ryhmä esittää parhaillaan Arthur Millerin modernin draaman klassikkoa Kauppamatkustajan kuolema. Esitys nivoutuu tapahtumiin hieman teennäisesti, mutta olennaisin tapahtuukin estradin ulkopuolella.

Pariskunta muuttaa uuteen asuntoon ja käy ilmi, ettei edellinen naispuolinen asukas ole vienyt kaikkia tavaroita mukanaan. Oleellisempi on kuitenkin hänen laajalle levinnyt maineensa, johon viitataan kiertoilmaisuilla tyyliin ”vietti huonoa elämää”. Iranilaisessa elokuvassa ei ilmeisesti ole soveliasta puhua prostituutiosta, josta selvästikin on ollut kysymys.

Kirjoittaja-ohjaaja Farhadi sitoo pariskunnan ja edellisen asukkaan kohtalot näppärästi ja uskottavasti toisiinsa.

Sattuu ikävä episodi, joka antaa tarinankululle sen varsinaisen ruudin. Iranilaisfilmi vie toiseen tapakulttuuriseen ilmastoon, ja nimenomaan kulttuurisissa raameissa sitä lienee pidettävä rohkeana elokuvana: seksuaalisuuteen tavalla jos toisellakin liittyviä juttuja käsitellään sielläpäin toisin kuin ”vapaassa lännessä”.

Tähän ei kannata silti takertua, sillä dramaattisen ja hyvin kuvatun kylpyhuone-episodin pohjalta tarina kantaa pitemmälle ja saa yleispäteviä ulottuvuuksia – huoleton vastaus ovisummerin soittoon luontuu helposti keneltä tahansa.

Käynnistyvä selvitystyö ja siihen muotoutuva tapahtumasarja tuo yhteen toisilleen entuudestaan täysin vieraita ihmisiä. Kirjoittaja-ohjaaja rakentelee hallitusti pientä suurta moraalista tarinaa arjen yllätyksellisyydestä ja elämän haavoittuvuudesta. Draaman sytykkeenä on arvossaan sanonta ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”.

Jos jotain, niin The Salesman havainnollistaa, miten jokapäiväiset inhimilliset sattumukset erilaisine yhteentörmäyksineen voivat johtaa hyvinkin vakaviin ihmissuhdekolareihin. Tältä pohjalta tarina kiertyy loppua kohti yhä tiukemmin päähenkilöiden suhteen, miehenä ja naisena olemisen ympärille.

Pääosien Taraned Alidoosti ja Shahab Hosseini luovat eleettömillä roolisuorituksillaan oman tehokkaan kasvualustan temaattisesti vivahteikkaaseen ja monenlaisia ajatuksia herättävään elokuvaan.

THE SALESMAN (Forushande, Iran-Ranska 2016). Ohjaus ja käsikirjoitus: Asghar Farhadi. Pääosissa: Taraneh Alidoosti (vaimo), Shahab Hosseini (mies), Babak Karimi. Ensi-ilta 24.3.