Tuula Kärki

Kuntien kotimaisilla elintarvikehankinnoilla vahva tuki: Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa kotimaista ruokaa kuntien keittiöihin.

Suomalaisista 90 prosenttia haluaa, että kunnan suosivan kotimaisia elintarvikkeita, vaikka se nostaisi hankintahintaa. Seitsemän prosenttia ei suosisi kotimaista ja kantaansa ei osaa kertoa kolme prosenttia vastaajista, selviää Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n Taloustutkimuksella tammikuussa teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kunnat tekevät hankintoja esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin sekä vanhusten hoivalaitoksiin.

Tulokset kertovat kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen kannatuksen pysyneen korkealla tasolla, Vuonna 2012 kotimaisten hankintojen kannalla oli 88 prosenttia vastaajista.

Talouden vuositulot eivät juuri vaikuta haluun suosia kotimaista ruokaa kuntien hankinnoissa.

– Tämä on vahva viesti kuntapäättäjille: suomalaiset haluavat, että kunnan keittiöissä tarjotaan kotimaista ruokaa. Kuntapäättäjät ja hankinnoista vastaavat virkamiehet eivät saa enää piiloutua EU:n tai hankintalain taakse. Keinot kotimaisten elintarvikkeiden lisäämiseen ovat olemassa, jos niitä vain halutaan käyttää, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen korostaa.

Naiset miehiä vahvemmin kotimaisen ruuan kannalla

Naisten keskuudessa kotimaisen ruuan kannatus on vielä korkeampaa kuin miesten. Tutkimukseen vastanneista naisista 92 prosenttia halusi, että kotimaista suositaan, vaikka se ei olisikaan edullisin vaihtoehto. Miesten kohdalla vastaava luku oli 87 prosenttia.

Kotimaisen ruuan suosijoita on eniten 65–79-vuotiaiden joukossa (95 prosenttia) ja vähiten alle 25-vuotiaissa (82 prosenttia). Kotimaisten elintarvikehankintojen kannatus on kuitenkin noussut nuorten keskuudessa selvästi neljässä vuodessa, sillä viimeksi alle 25-vuotiaista 70 prosenttia vastasi kyllä.

Haaste kuntavaaliehdokkaille

– Monissa kunnissa on jo tehty työllistäviä kotimaisia hankintalinjauksia ja elintarvikehankintojen kotimaisuusaste on hyvä. Tavoitteemme on, että seuraavien neljän vuoden aikana kaikissa kunnissa uudet kuntapäättäjät edistävät aktiivisesti kotimaista ruokaa kunnan elintarvikehankinnoissa, Kuntonen sanoo.

SEL haastaa kuntavaalien ehdokkaat sitoutumaan edistämään kuntien kotimaisia elintarvikehankintoja ja äänestäjiä edellyttämään sitoutumista omalta ehdokkaaltaan. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kotimaistakuntakeittiöihin ja kampanjasivuilla osoitteessa www.kotimaistaruokaa.fi.

Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy tammikuussa puhelinhaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 005:tä henkilöä. Virhemarginaali on noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.