All Over Press

Pääministeri Narendra Modin johdolla Intiasta tehdään hindunationalistista valtiota oikeistopopulismille tutuin konstein.

Intian runsasväkisimmässä osavaltiossa, 220 miljoonan asukkaan Uttar Pradeshissa pidettiin seitsemässä erässä vaalit helmi-maaliskuussa.

Tulos oli murskavoitto Intiaa hallitsevalle oikeistopuolueelle Bharatiya Janatalle (BJP). Se sai osavaltioparlamentin 403 paikasta 312. Aiemman koalitiohallituksen kongressipuolue ja Samajwadi-puolue saivat yhteensä vain 54 paikkaa.

Voittoon BJP:lle riitti 39,7 prosentin ääniosuus, sillä Intiassa ovat käytössä brittiläistyyliset yhden edustajan vaalipiirit. Mutta prosentuaalisestikin puolueen kannatus nousi lähes 25 prosenttiyksikköä.

Hindunationalistit käyttävät myös väkivaltaa vastustajiaan kohtaan.

Tulosta pidetään merkittävänä suunnannäyttäjänä koko Intialle. BJP:tä edustavalla pääministeri Narendra Modilla katsotaan nyt olevan hyvät mahdollisuudet uusia valtakirjansa vuoden 2019 vaaleissa.

Uttar Pradeshissa on yhtä paljon asukkaita kuin Venäjällä ja Saksassa yhteensä.

ILMOITUS

Voitto tuli huolimatta sekavia tunteita herättäneestä rahauudistuksesta, jossa 86 prosenttia Intian seteleistä tehtiin marraskuussa mitättömiksi. Modi ilmeisesti onnistui vakuuttamaan kansan siitä, että kyseessä oli ”isku rikkaan eliitin keräämille pimeille rahoille”.

Kovan linjan hindupappi

Varsinainen shokki tuli runsas viikko vaalien päättymisen jälkeen, kun Uttar Pradeshin BJP ilmoitti valinneensa osavaltion pääministeriksi Yogi Adityanathin.

Valinta ei osoittanut ainakaan minkäänlaista sovinnonhalua, sillä Adityanath on 44-vuotias hindupappi, joka tunnetaan kovista puheistaan. Vielä vaalikampanjassa BJP korosti enemmän talousasioita kuin hinduideologiaansa.

Adityanathin hampaissa ovat erityisesti muslimit, joita Uttar Pradeshin väestöstä on viidesosa. Jo parikymppisenä Adityanath oli mukana Ayodhyan temppelikiistassa. Hänet valittiin osavaltioparlamenttiin 1998 ja pian sen jälkeen hän perusti nuorisojärjestö Hindu Yuva Vahinin.

Hindu Yuva Vahini tunnetaan väkivaltaisena järjestönä, joka oli lietsomassa mellakoita Maussa 2005 ja Gorakhpurissa 2007. Mellakoissa poltettiin moskeijoita, taloja, busseja ja junia.

BJP on välillä pitänyt Adityanathia liian äärimmäisenä, mutta hyvänä ääntenhaalijana hän on aina lopulta kelvannut.

Monikulttuurisuutta vastaan

Äskettäin Adityanath ylisti Donald Trumpin asettamia maahantulokieltoja muslimimaiden kansalaisille ja sanoi, että Intian pitäisi ryhtyä samaan.

Trumpin äärioikeistolaisten avustajien tavoin Adityanath on noussut poliittisen kentän laidalta vaikutusvaltaiseen asemaan.

Hindunationalismin kannatuspohja on Intiassa laajentunut 1990-luvun alkuvuosista lähtien. Varsinaiseen kukoistukseen se nousi, kun Narendra Modin BJP voitti kevään 2014 vaalit.

BJP:n ideologiassa Intian on oltava hinduvaltio. Se kiistää Intian 1947 itsenäistyttyä valitun monikulttuurisen linjan, jossa itse valtio on maallinen.

Hindunationalistien ydin on ollut vuonna 1925 perustettu Rashtriya Swayamsevak Sangh eli RSS. Se on puolisotilaallinen järjestö, jota usein luonnehditaan fasistiseksi. Myös pääministeri Modi kuuluu RSS:ään.

BJP perustettiin vuonna 1980 ja virallisesti se omaksui hindunationalistien Hindutva-ideologian (hindulaisuus) vuonna 1989.

Hindunationalistien raamattu on liikkeen oppi-isän Vinayak Damodar Savarkarin (1883–1966) kirja Hindutva: Who is a Hindu? (1928).

Nautalakeja osavaltioihin

Poliittisesti BJP pyrkii käyttämään uskontoa hyväkseen niin, että se voi kerätä ennen usein kastierojen takia hajaantuneet hindujen äänet. Tässä se onkin edennyt. BJP on nyt johtava puolue suurimmassa osassa Intian osavaltioita.

Tilanne on siirtänyt poliittista kamppailua identiteettipolitiikan suuntaan.

Osavaltioissa säädetään nyt hinduperinteille tärkeitä lakeja. Esimerkiksi Gujaratissa pääministeri Vijay Rupani (BJP) on käynnistänyt lakihankkeen, jossa lehmien teurastamisesta ja nautojen kuljettamisesta tehdään elinkautisella rangaistava rikos.

Se on toistaiseksi ankarin nautalaki, mutta myös monessa muussa osavaltiossa on viime vuosina säädetty vastaavia pitkiin vankeusrangaistuksiin oikeuttavia lakeja.

Uusi valta nostaa myös kansallishenkisyyttä. Intian korkein oikeus määräsi joulukuussa, että kaikissa elokuvateattereissa on soitettava ennen näytäntöä kansallislaulu, jonka aikana yleisön on seisottava.

Eräässä elokuvateatterissa piestiin istumaan jäänyt mies – joka istui pyörätuolissa. Tämän jälkeen määräystä on täsmennetty niin, että vamman takia voi istua, kunhan on mahdollisimman liikkumatta.

Oikeuskansleri Mukul Rohatgi haluaa myös kumottavaksi lain, jonka mukaan koululaisten ei ole pakko laulaa mukana kansallislaulun soidessa.

RSS:n opiskelijajärjestö ABVP:n (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) aktiivit ovat viime kuukausina käyneet useita kertoja väkivaltaisesti toisinajattelijoiden kimppuun.