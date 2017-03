Lehtikuva/Vesa Moilanen

Liikennekaari hyväksyttiin valiokunnassa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Katja Hänninen (vas) on pettynyt taksiliikenteen kohtaloon liikennekaaressa, jota koskeva mietintö valmistui perjantaina. Hännisen mukaan taksien asemapaikka- ja maksimihintasääntelyn poistaminen tarkoittaa sitä, että taksipalvelut heikkenevät harvaan asutuilta seuduilta.

– Taksien osalta laki on aivan järkyttävä. Taksi on monesti se viimeinen palvelu, mitä syrjäkylällä on vielä jäljellä, ja nyt sekin viedään. Millä ikäihmiset pääsevät kauppaan ja apteekkiin?

Taksiliikenteen sääntelyä vähennetään erityisesti lupakiintiöjärjestelmän osalta. Valiokunta painottaa mietinnössään taksiliikenteen laatuvaatimuksia ja ehdottaa hallituksen esitykseen verrattuna taksinkuljettajan ajolupaan lisävaatimuksia.

Hännisen mukaan valiokunnassa oli hyvää tahtoa säilyttää taksipalvelut koko Suomessa, mutta riittäviä muutoksia lakipykäliin ei syntynyt. SDP ja vasemmistoliitto esittävät koko taksiliikennettä koskevan osuuden poistamista laista.

– Kaupungeissa taksipalvelut tulevat parantumaan ja todennäköisesti halventumaan, mutta samalla taksinkuljettajien mahdollisuus tulla toimeen työllään vaarantuu, jos ylitarjonnan myötä syntyy hintakilpailu kohti pohjaa. Myös harmaan talouden lisääntyminen on todellinen riski.

Hänninen sanoo, ettei voi kuin ihmetellä, miten tällainen laki voi olla keskustalaisministeri Anne Bernerin kynästä, ja miksi keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat voivat hyväksyä maaseudun palveluiden heikentämisen.

Kokonaan Hänninen ei ole valmis hylkäämään uuden nimen saanutta liikennekaarta.

– Laki liikenteen palveluista sisältää monia hyviä uudistuksia, esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisestä ja lippujärjestelmien yhteensovittamisesta. Liikenne muuttuu enemmän liikkumispalveluiksi, ja tätä suuntausta vasemmistoliitto kannattaa lämpimästi.

Uudessa laissa liikenne ja kuljetukset nähdään palveluna, jota kansalaiset ja yritykset hyödyntävät tarpeidensa mukaisesti. Tarkoituksena on, että näitä palveluita voidaan yhdistää matkaketjuiksi siten, että eri liikennemuotoja yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.