Lehtikuva/Emmi Korhonen

Siinä se seisoo ihan hallituksen omana tekstinä. Ensin näin:

”Koska alkoholijuomien kokonaiskulutus lisääntyisi, empiirisen ja teoreettisen tiedon perusteella on varmaa, että muutos vaikuttaisi negatiivisesti väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen.”

Ja sitten näin:

”Tutkimusnäytön perusteella on varmaa, että alkoholin suurkuluttajien määrä kasvaisi. Aiempien kokemusten perusteella esimerkiksi viiden prosentin kulutuksen lisäys johtaisi vuosittain alkoholiehtoisen kuolleisuuden lisäykseen vähintään 100–150:lla.”

Kysymys on alkoholilain kokonaisuudistuksesta, joka on pian etenemässä eduskuntaan. Sen lausuntoyhteenveto valmistui viime viikolla. Lausuntojen perusteella elinkeinoelämä haluaa entistä vahvemmat juomat marketteihin, sosiaali- ja terveysasioiden asiantuntijat vastustavat juuri niillä syillä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on kirjoittanut esitysluonnokseen.

Viime viikolla eduskunnassa syntyi kapinaliike suomalaisten terveyttä heikentävää ja kuolleisuutta lisäävää esitystä vastaan. 28 kansanedustajaa – suuri osa keskustalaisia – vaati, että asia käsitellään niin sanottuna omantunnon kysymyksenä. Siinä edustaja ei ole sidottu ryhmäkuriin.

ILMOITUS

Ei käy, vastasivat kokoomus ja perussuomalaiset. Suomalaisten terveyttä heikentävää ja kuolleisuutta lisäävää esitystä on kannatettava vaikka sitten pakon edessä.

Varsinkin kokoomuksessa on joukko nuoria kansanedustajia, joiden koko poliittinen profiili pyörii viinan ympärillä. Hyvin toimeentulevan city-ihmisen on saatava alkoholia nykyistä vapaammin kaikista muista seurauksista välittämättä. Useimpien markettien seinien sisällä alkaa jo olla Alko, mutta siellä erikseen käyminen ahdistaa, koska se ei ole vapautta.

Kaatukoon maailma, kunhan minä saan vapauden toteuttaa omia mielihalujani – siinä kokoomuslaisuuden ydin.

Alkoholilakikeskustelussa yksi asia on jäänyt kokonaan puhumatta. Suurissa marketeissa on nykyisin kymmeniä hyllymetrejä pelkästään keskiolutta. On kattavat valikoimat suomalaisten pienpanimoiden tuotteita, isoja laatumerkkejä Saksasta ja Tšekistä sekä paljon erilaisia mielenkiintoisia juomia kaikkialta maailmasta maistelijoiden iloksi.

Mutta miten käy monipuolisuuden, kun Lahdessa pannun Lapin kullan keskiolutversion vierelle tulee Lahdessa pantua Lapin kultaa A-oluena? Ja sama Koffin, Karjalan ja muiden kanssa. Onko todennäköistä, että marketteihin rakennetaan kymmeniä hyllymetrejä lisää oluelle? Vai lähtevätkö sieltä ne pienet mielenkiintoiset oluet kokonaan?

Kansanterveyden lisäksi alkoholilain uudistus on uhka tavallisten juomanmaistelijoiden olutkulttuurille. Sitä ei auta se sinänsä myönteinen muutos, että pienpanimot pääsevät itse myymään käsityöläisoluitaan, jos ne katoavat marketeista kokonaan.