Lehtikuva/Mikko Stig

Peruspalveluministeri viittasi vain ensi viikolla päättyvään lausuntokierrokseen.

Peruspalveluministeri Juha Rehulalta (kesk.) ei saatu selvää vastausta kysymykseen siitä, yhtiöitetäänkö sote-uudistuksessa myös neuvolat. Eduskunnan kyselytunnilla hän kiersi vastaamasta omaa kantaansakin koskeviin kysymyksiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat kiinnittivät viikko sitten huomiota siihen, että esitysluonnoksessa asiakkaan valinnanvapaudesta koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto rajataan valinnan vapauden ulkopuolelle. Sen sijaan äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ei mainita valinnanvapautta koskevissa rajoituksissa.

Yksittäisistä lausunnoista on välittynyt kuva, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ajatellaan kuuluvan suoran valinnanvapauden piiriin, kirjoittivat tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen ja kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti THL:n blogissa.

Kyselytunnilla Tuula Haatainen (sd.) teki Rehulalle yksinkertaisen kysymyksen:

– Aikooko hallitus yhtiöittää maailman parhaan neuvolajärjestelmän?

ILMOITUS

Rehula kehui suomalaista neuvolajärjestelmää, mutta ei vastannut itse kysymykseen eikä jatkokysymyksiin.

– Hallitus varmuudella huolehtii siitä, että se lainsäädäntö, joka säädetään, varmistaa, että neuvolapalvelut ovat jatkossakin ylpeytemme aihe. Siitä voi olla varma, on sitten hallintomalli mikä tahansa, hän sanoi.

”Luotte mielikuvaa privatisoinnista”



Rehula myös sanoi opposition kertovan varmana totuutena sellaista, josta hänellä ei ole tietoa. Hän viittasi ensi viikolla päättyvään lausuntokierrokseen.

– Aidosti on kerrottu, että meillä on avoimia asioita, ja toivon, että kun on avoimia asioita, niin tekään ette oppositiossa tekisi johtopäätöksiä, ennen kuin on faktat pöydällä.

– Te yritätte luoda mielikuvan privatisoinnista, yksityistämisestä tilanteessa, jossa julkisilla euroilla, julkisella vastuulla olevaa palvelutoimintaa ollaan viemässä eteenpäin ja kehittämässä. Millaisia palveluntuottajia meillä jatkossa on, niitä koskee kaikkia, riippumatta taustastaan, se sama lainsäädäntö, joka ohjaa sitä, että meillä on jatkossakin ylpeydenaihe, jonka nimi on neuvola, Rehula jatkoi.

”Mitä mieltä itse olette?”



Kun ministeriltä ei saatu vastausta hallituksen aikeista, kysyi Aino-Kaisa Pekonen (vas.) hänen omaa kantaansa.

– Te tuossa puheenvuorossanne vetositte ensi viikolla päättyvään lausuntokierrokseen. Ennen lausuntokierrosta olette kuitenkin rajanneet opiskelijaterveydenhuollon tämän valinnanvapauden ulkopuolelle. Miksi neuvolapalveluita ei samassa yhteydessä rajattu valinnanvapauden ulkopuolelle, kun kysymyksessä ovat erittäin toimivat, kaikki lapsiperheet tavoittavat palvelut? Arvoisa ministeri, mitä te olette mieltä tästä asiasta? Voidaanko neuvolapalvelut todella yhtiöittää ja laittaa valinnanvapauden piiriin?

Rehula ei vastannut siihenkään.

– Suomalaiset lapsiperheet, niin nykyiset kuin tulevatkin, voivat olla rauhallisin mielin siitä, että neuvolapalveluja tässä maassa, jotka ovat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kruununjalokivi, Arvo Ylpön perintö, sitä perintöä vaalitaan, siitä pidetään huolta, hän venkoili.

THL:n tutkijoiden mukaan valinnanvapaus heikentäisi hoidon jatkuvuutta, voisi hidastaa avunsaantia, pilkkoisi asiakassuhteet ja vaarantaisi lähipalveluperiaatteen.