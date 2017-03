Yle Kuvapalvelu

Totuus pelissä (All Governments Lie, Kanada 2016) on ajan hermolla sykkivä media- ja yhteiskuntakriittinen dokumentti. Se on valmistunut Yhdysvaltain äskeisten presidentinvaalien aikana. Donald Trumpin valinta presidentiksi tekee dokkarissa käsitellyistä asioista hyvin ajankohtaisen, vaikkei hänen persoonaansa sen lähemmin puututakaan.

Fred Peabodyn ohjaama dokumentti on hyvää pohjamateriaalia keskusteltaessa uutisoinnista ja siihen liittyvästä manipuloinnista sekä suoranaisista valheista. Pohjimmiltaan kysymys on korkean tason vallasta eli siitä, kenellä tai millä tahoilla ovat varsinaiset avaimet vedellä naruja maailmassa. Viime kädessä eteen tulevat kysymykset sodasta ja rauhasta.

Dokumentti nostaa sankariksi kriittisen amerikkalaisen journalismin legendan I. F. Stonen (1907–1989). Hän oli riippumaton tutkiva toimittaja ja sellaisena piikki amerikkalaisen oikeiston lihassa. Stone jää silti enemmänkin taustahahmoksi. Keskiössä on tarkastella hänen perintönsä elävyyttä nykypäivässä.

Valeuutisointi ei rajoitu Trumpin hallinnon yksinoikeudeksi.

Vaikka näkökulma on amerikkalaisessa mediassa, dokumentti tarjoaa yleispätevää materiaalia pohdittaessa aikamme median ilmettä: viihteen suuri osuus sekä internetin kautta eri muodoissaan suollettava sonta ovat merkittäviä tekijöitä aikamme tajunnanmuokkaajina. Niin sanottu valeuutisointi ei rajoitu Trumpin hallinnon yksinoikeudeksi.

Stonen perinteen vaalijoiksi tässä päivässä esitetään joitakin myös meillä tunnettuja hahmoja kuten Oscar-palkitusta Edward Snowden -dokumentista Citizenfour (2014) tuttu toimittaja Glenn Greenwald. Hänen lisäkseen The Intercept-verkkouutissivuston Jeremy Scahill sekä Democracy Now! -ohjelman (radio, televisio, netti) Amy Goodman ovat dokkarissa paljon esillä.

Mielipiteitään lausuu myös maineikkaan Rolling Stone -julkaisun Matt Taibbi. Vanhempaa tutkivien journalistien kaartia edustaa Pentagonin papereistaan (1974) tunnettu Carl Bernstein, sanansa sanovat myös muun muassa dokumentaristi Michael Moore sekä pitkän linjan vaikuttaja Noam Chomsky.

Dokumentin kokonaisuus on varsin pirstaleinen, mutta ei negatiivisessa mielessä. Sen sijaan valtamedian ja riippumattoman median välille jännitetty kuilu näyttää ensin mainitun ehkä turhankin synkässä valossa. Tosin tässä on hyvä muistaa, että Yhdysvalloissa ovat näiltäkin osin aika lailla toiset ja isommat kuviot kuin meillä.

