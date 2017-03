Lehtikuva/Mohammed Huwais

Miljardiluokan asemyynnit ovat ristiriidassa avustustoimien kanssa.

Yhdysvaltojen ja Britannian miljardiluokan asevienti Saudi-Arabiaan ruokkii vakavia siviileihin kohdistuvia väkivaltaisuuksia ja heittää varjonsa maiden humanitaaristen toimien ylle, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Ainakin 4 600 siviiliä on saanut surmansa ja yli 8 000 haavoittunut sen jälkeen kun Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti ilmahyökkäykset Jemenissä maaliskuussa 2015. Lauantaina tulee kuluneeksi kaksi vuotta Jemenin konfliktin tämän vaiheen alkamisesta.

Konflikti on ajanut kolme miljoonaa ihmistä pakoon kodeistaan ja tuhonnut tuhansien siviilien elämän. Yli 18 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua: ruokaa, vettä, polttoainetta ja suojaa. YK:n mukaan aliravitsemus on niin ankara, että maa on nälänhädän partaalla.

Tuhansia ihmisiä on kuollut Jemenin konfliktissa kahden viime vuoden aikana.

Miljardeilla aseita

Yhdysvallat ja Britannia ovat vieneet konfliktin alkamisen jälkeen yhteensä yli viiden miljardin dollarin arvosta aseita Saudi-Arabiaan, joka johtaa kapinallisia vastaan sotivaa liittoumaa Jemenissä.

Tämä on yli kymmenkertainen summa verrattuna arvioituun 450 miljoonaan dollariin, jonka maat ovat budjetoineet tai käyttäneet Jemeniin suunnattuun avustukseen samana aikana.

Myös Suomi on vienyt viime vuosina aseita ja puolustustarvikkeita muun muassa Jemenin konfliktissa osallisiin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin.

– Yhdysvaltain ja Britannian kaltaisten maiden aiempia asetoimituksia on käytetty vakaviin väkivaltaisuuksiin ja ne ovat osaltaan kiihdyttäneet humanitaarista katastrofia, sanoo Lynn Maalouf, Amnestyn Beirutin toimiston apulaistutkimuspäällikkö.

– Samaan aikaan tarjotaan apua helpottamaan kriisiä, jonka syntyä he ovat edesauttaneet. Jemenin siiviiliväestö maksaa kovaa hintaa tästä voimakkaasta ristiriidasta.

Iso-Britannia on ratifioinut kansainvälisen asekauppasopimuksen ja Yhdysvallat allekirjoittanut sen. Jatkamalla asetoimituksia Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille maat sabotoivat Amnestyn mukaan sopimuksen henkeä.

Amnesty International vaatii, että kansainvälisen yhteisön on toimittava välittömästi asevientikiellon säätämiseksi ja saatava aikaan uskottava kansainvälinen tutkinta, joka kohdistuu kaikkien konfliktin osapuolten tekemiin julmiin väkivaltaisuuksiin. Asevirta Jemeniin on pysäytettävä.

Saudien sotarikoksia

Kahden viime vuoden aikana Amnesty on raportoinut laajalti kansainvälisen oikeuden loukkauksista, jopa sotarikoksista, joihin kaikki Jemenin konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet.

Saudi-Arabian liittouma on tehnyt ilmaiskuja, joissa siviilit ovat saaneet surmansa tai haavoittuneet. Koteja, yksityisomaisuutta ja infrastruktuuria on tuhottu summittaisissa iskuissa siviilikohteisiin.

Amnesty on dokumentoinut 34 liittouman tekemää ilmaiskua, jotka näyttävät loukanneen kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Iskuissa on kuollut ainakin 494 siviiliä, joiden joukossa on 148 lasta. Joissakin iskuissa käytettiin Yhdysvalloissa ja Britanniassa valmistettuja aseita.

Liittouman jäsenet ovat myös käyttäneet kansainvälisen oikeuden vastaisia rypälepommeja, joita on valmistettu muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Brasiliassa. Lapset ovat saaneet surmansa tai silpoutuneet jouduttuaan tekemisiin räjähtämättömien ammusten kanssa, joita oli jäänyt ympäristöön näillä tekniikaltaan epätarkoilla aseilla tehtyjen hyökkäysten jälkeen.

Huthikapinallisia vastaan taistelevat joukot ovat vainonneet ja uhanneet lääkintähenkilökuntaa, sulkeneet sairaaloita ja vaarantaneet siviilejä sijoittamalla hävittäjiä ja sotilastukikohtia lääkintäpalvelujen lähelle.

Huthien sotarikoksia

Huthikapinalliset liittolaisineen ovat tulittaneet umpimähkäisesti siviilialueita ja ampuneet tykistötulta rajan yli Saudi-Arabiaan surmaten ja haavoittaen siviilejä.

Huthit ovat lisäksi rajoittaneet ilmaisun- ja yhdistymisvapautta sekä rauhanomaista kokoontumisvapautta hallitsemillaan alueilla.

Turvallisuusjoukkojen tuella he ovat syyllistyneet mielivaltaisiin pidätyksiin, tahdonvastaisiin katoamisiin ja kidutukseen sekä lakkauttaneet kansalaisjärjestöjä. Kriitikkoja ja vastustajia, kuten toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia, on siepattu ja kidutettu tai kohdeltu muuten epäinhimillisesti vapaudenriistojen aikana.

Huthijoukot ovat värvänneet jopa 15-vuotiaita poikia lapsisotilaiksi taistelemaan eturintamalla.

– Kaikki Jemenin konfliktin osapuolet ovat osoittaneet sokeaa piittaamattomuutta siviilien elämää kohtaan ja syyllistyneet vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, sanoo Lynn Maalouf.