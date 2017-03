Elokuva-alalla tasa-arvosta puhuminen on tabu

Pauliina Punkki Syntynyt 1974.

Leikkaaja, ohjaaja, käsikirjoittaja. Kotoisin Torniosta, asuu Kölnissä.

Selfie napattu A Room (Of Our Own) -teoksen kuvauksista. Teos saa ensi-iltansa San Franciscossa kesällä 2017.

Pauliina Punkki, toimit Women in Film & Television Finland -järjestössä. Kerro siitä.

– WIFT on kulttuurillinen ja ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan tasa-arvoisuutta, luoda verkostoja, inspiroida ja vaihtaa ideoi-ta. WIFT Finland kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön Women in Film & Television International.

– Teemme työtä tasa-arvon edistämiseksi tuomalla esille oman alamme näkymättömiä epätasa-arvoisia rakenteita. Se on tärkeää audiovisuaalisella alalla, joka marginalisoi naisia.

– Olen ollut WIFT Finland ry:n toiminnassa mukana sen alkuajoista lähtien ja tällä hetkellä olen yhdistyksen hallituksen varajäsen. Olen myös järjestänyt Season Film Festivaalin ja WIFT Nordicin kanssa yhteistyössä keskustelutilaisuuksia nyt neljättä kertaa.

Tällä viikolla olet järjestämässä alan tasa-arvoa käsittelevän paneelikeskustelun, jossa mukana on pohjoismaiden keskeisiä elokuva- ja televisioalan päättäjiä. Miten tasa-arvoa alalla mitataan?

– Keräämällä tietoa aiheista, projekteista, joita on tuettu, elokuvien ja sarjojen sisällöistä, päähenkilöistä, tekijöistä ja taiteellisesti vastuullisten henkilöiden sukupuolijakaumasta työryhmissä.

– Tilastointi on tärkeää, jotta nähdään miten rahoitus, tekijyys ja aiheet jakautuvat. Tilastojen avulla päästään eroon mutu-asetelmista, jotka helposti vääristävät niin keskustelua kuin tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.

– Tästä on jo hyviä esimerkkejä muista pohjoismaista sekä Kanadasta ja Australiasta. Perjantain keskustelussa haluammekin kysyä pohjoismaisilta vierailta, miten kerättyä dataa voi hyödyntää ja tulkita, ja miten tasa-arvoa voi tutkitun tiedon nojalla konkreettisesti edistää.

Millaisiin sukupuoleen liittyviin esteisiin tai rakenteisiin olet itse törmännyt työssäsi?

– Tekijänä naista väheksytään. Olen myös kokenut ulkonäön kommentointia esimiesasemassa olevalta, on vähätelty ja tytötelty.

– Tasa-arvosta tai feminismistä puhuminen alalla vaatii hiukan erityisrohkeutta. Feminismi-sana on kierrettävä ja epätasa-arvosta puhuminen hiljennetään helposti toteamalla että meillä on ihan hyvin asiat. WIFT Finland on luonut kanavan ja systemaattisen tavan puuttua oman alani epäkohtiin, ja sitä kautta myös yhteiskuntaan.

Gender Struck. Anu Koivusen vetämä paneelikeskustelu pe 24.3. klo 10–12 Kinopalatsi 2 -sali, Helsinki. Keskustelua voi seurata myös verkossa WIFT Finlandin Youtube-kanavalla.

