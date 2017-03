Jarno Mela

Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas.) tyrmää kauppakeskusten rakentamisen vapauttamisen

Eduskunta äänestää ensi viikolla maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta. Lakiuudistuksessa höllennetään kaavoitusta, pienennetään ELY-keskusten valvontaroolia, helpotetaan rantarakentamista ja vapautetaan kaupan suuryksiköitä koskevaa sääntelyä.

– Keskustalaisministeri Tiilikainen tekee Helsingin kannalta todella huonoja ratkaisuja. Kun kauppakeskuksia saa rakentaa kauas tiiviistä yhdyskuntarakenteesta, lisääntyy autoilun tarve. Palvelut siirtyvät peltomarketin kylkeen, eikä lähiöissä asuvat lapsiperheet ja ikäihmiset enää pääse kävellen lähikauppaan tai apteekkiin, Modig sanoo.

– Helsinki pyrkii määrätietoisesti kehittymään joukkoliikenteen ja raideyhteyksien varaan. Kasvava suurkaupunki ei voi perustua lisääntyvälle autoilulle, mutta siihen tämä lakimuutos johtaa.

Modig on huolissaan kaavoitusta koskevan lainsäädännön sirpaleisesta uusimisesta.

– Maankäyttö- ja rakennuslaki on kohta 20 vuotta vanha, ja sitä on muuteltu vuosien saatossa usein. Pelkästään tällä kaudella jo 6 kertaa. Kaavoituksen eri vaiheilla on jokaisella oma tärkeä roolinsa. Yhtä osaa ei voi muuttaa ilman, että menetetään jotain tärkeää. Nyt ympäristöministeriö on onneksi aloittanut lain kokonaisuudistuksen valmistelun. Tässä vaiheessa on myös turha tehdä maakuntatason tehtäviin muutoksia, kun maakuntauudistus on aivan ovella.

Luvassa tulkintaerimielisyyksiä

Lakimuutoksen jälkeen rakennuslupa voitaisiin myöntää yleiskaavan perusteella, eikä asemakaavaa tarvittaisi.

– Näin kuntavaalien alla haluan myös huomauttaa, että tämä uudistus heikentää kuntien mahdollisuutta ohjata järkevää kaupunkirakennetta. Yleiskaavalla nimensä mukaisesti vedetään suuntaviivoja, ja asemakaavalla suunnitellaan tarkemmin, millaiseksi lähiympäristö muodostuu. Se on oikea kohta päättää rakennusluvasta. Yleiskaavan pohjalta myönnettävät rakennusluvat johtaisivat vain tulkintaerimielisyyksiin, valituksiin ja koko prosessin pidentymiseen.

– Kaiken muun lisäksi tämä uudistus on täydellisessä ristiriidassa Suomen energia- ja ilmastopolitiikan kanssa, kun tarvetta autoilulle kasvatetaan. Muutokset maisematyölupaan ja rantarakentamiseen uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.