Vasemmistoliitto vaatii nollatuntisopimusten ongelmiin pikaista ratkaisua. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan nollatuntisopimukset koskettavat 83 000 ihmistä. Nollatuntisopimukset lisäävät työssäkäyvien köyhien määrää, sanoo kansanedustaja Jari Myllykoski.

Kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämisestä on eduskunnan käsittelyssä. Aloitetta on arvosteltu siitä, että siinä asetettu 18 tunnin minimiraja vaikeuttaisi sellaisen työn teettämistä, jota on aidosti tarjolla sitä vähemmän.

Myllykoski muistuttaa, että nollatuntisopimusten käyttö ei rajoitu tällaisiin työtehtäviin. Työvoimatutkimuksen mukaan nollatuntisopimuksella työskentelevistä 32 prosenttia työskenteli kokoaikaisesti. Tämä viittaa siihen, että nollatuntisopimuksia käytetään myös kokopäiväisissä ja jatkuvissa töissä.

– Kansalaisaloitteen esille nostamat ongelmat ovat täysin selvät. Nollasopimukset aiheuttavat työssäkäyvien köyhyyttä ja epävarmuutta ihmisten elämään. Eduskunnan on löydettävä näihin ongelmiin ratkaisut.

Työaikalakia voi muuttaa



Myllykosken mukaan muitakin keinoja on kuin kansalaisaloitteessa esitetyt. Työaikalakia tulee muuttaa siten, että laissa määritellään ne tapaukset, joissa nollasopimusten rajoituksia sovellettaisiin. Näin esimerkiksi keikkatyö ja kausityö olisivat edelleen mahdollisia.

– Väitetään, ettei nollasopimuksiin voi puuttua, koska esimerkiksi monet opiskelijat hankkivat sivutuloja nollasopimuksilla. Tämän kieltämistä kukaan ei ole esittänytkään, vaan työntekijän oma tahto on etusijalla.

Vasemmistoliitto esittää, että työsopimuksessa on annettava arvio todellisesta työajasta vaihteluvälinä. Toteutuneen työajan perusteella työsopimusta voidaan jälkikäteen korjata. Mikäli työaika jää sovittua pienemmäksi, on työntekijällä oikeus korvaukseen. Työnantajalla puolestaan säilyisi mahdollisuus yt-menettelyssä muuttaa työsopimusta, kuten nykyisinkin.

”Työajaksi ei nolla tuntia”



Oleellista Myllykosken mukaan on, että työajaksi ei tule voida määrittää nolla tuntia. Nollatuntisopimusten tilalle on jo nyt olemassa muita välineitä satunnaisen työn teettämiseen, kuten puitesopimukset.

Myllykoski vaatii myös työttömyysturvan karenssisäädösten muuttamista. Nykyisin jos ihmiset irtisanoutuvat nollatuntisopimuksesta, määrätään heille työttömyysturvaan karenssi.

– Tämä ei ole missään nimessä oikein. Jos tarjottu työ osoittautuukin sellaiseksi, että se ei riitä edes välttämättömään toimeentuloon, ei ihmistä saa rangaista tällaisen työn vastaanottamisesta.

Vasemmistoliitto jätti yhdessä sosialidemokraattien kanssa vastalauseen työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön kansalaisaloitteesta.