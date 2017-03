Lehtikuva/Jussi Nukari

Työvoiman tuonnin lisäämistä ei ole vaatinut suomalaisen rakennusteollisuus vaan tämä on poliitikkojen kehittämä arviointi, sanoo Matti Harjuniemi.

Rakennusalan työvoiman tuonnin avaaminen EU:n ulkopuoliselle maille voi johtaa merkittävään rikollisuuden lisääntymiseen, varoittaa Rakennusliitto.

– Tästä on hyvänä esimerkkinä Ruotsi, jossa tarveharkinta poistettiin vuonna 2008. Sen jälkeen Ruotsissa räjähti työlupien rikollinen kauppa, sillä niiden avulla voidaan päästä Schengen-alueelle, korostaa Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee parhaillaan, että työvoiman tarveharkinta rakennusalojen osalta lopetettaisiin. Se tarkoittaisi, että EU:n ulkopuolisista maista voisi tuoda työnantajan oman harkinnan mukaan työvoimaa vaikka laivalastillisen.

Viranomaisten tarveharkinnassa tarkastellaan muun muassa alan työttömyyttä ja yritysten työvoimatarpeita. Nyt viranomaiset ovat katsomassa, että hetkellisesti parantunut rakennusalan työllisyys vaatisi rajojen avaamisen Eurooppaankin laajemmalle.

EU:ssa 28 miljoonaa työtöntä



Rakennusalan työttömyys oli helmikuussa 17,6 prosenttia ja työtä vailla oli lähes 10 000 Rakennusalantyöttömyyskassan jäsentä. Pahimmilla työttömyysalueilla rakentajien työttömyys oli reilusti yli 20 prosenttia.

Harjuniemen mukaan kannattaisi katsoa ensin, olisiko kotimaisille työttömille tekemistä. Sen lisäksi Euroopan Unionista tänne voi tulla töihin kuka vaan.

– Kun EU:ssa on 28 miljoonaa työtöntä, niin työvoimaa on vielä saatavissa sen verran, että kaikki mökit saadaan Suomessa rakennettua. Työvoiman tuonnin lisäämistä ei muuten ole vaatinut suomalaisen rakennusteollisuus vaan tämä on poliitikkojen kehittämä arviointi.

Ihmissalakuljettajille tuhansia euroja



– Rakennusalan työvoiman tuonti EU:n ulkopuolelta, vaikkapa Ukrainasta tai Kiinasta, on minusta huono hanke. Se ei palvele suomalaista rakennusteollisuutta eikä yhteiskuntaa millään tavalla. Se ei lisää verotuloja, ei rakentamisen tehokuutta tai laatua, sanoo Harjuniemi.

Ruotsissa työvoimaa on tuotu etenkin siivous- ja rakennusaloille, joissa ei ole edes tarve ulkomaiselle työvoimalle. Nykyisin 66 prosenttia työantajien itsensä myöntämistä työluvista menee näille aloille.

Maahan pyrkivät ovat joutuneet maksamaan ihmissalakuljettajille suuria summia, jopa 25 000 euroa, päästäkseen Ruotsin kautta Schengen-alueelle.

Ruotsiin on perustettu yrityksiä pelkästään myymään työlupia. Muuta toimintaa niillä ei ole.