Lehtikuva/Roni Lehti

Valmet Automotiven tehtaan henkilöstömäärä lisääntyy tänä vuonna 2 300:sta 3 700:aan.

Valmet Automotive ryhtyy valmistamaan Mercedes-Benzin seuraavan sukupolven kompaktiautoja Uudenkaupungin autotehtaalla. Valmet Automotive käynnistää projektin välittömästi, yhtiöt tiedottivat keskiviikkona.

Nyt allekirjoitettu sopimus korostaa Valmet Automotiven merkitystä osana Mercedes-Benzin tuotantostrategiaa.

– Yhteistyömme Valmet Automotiven kanssa on onnistunut äärimmäisen hyvin. Siksi on luonnollista, että jatkamme tätä yhteistyötä myös seuraavan sukupolven kompaktiluokan autoissa, kertoo Mercedes-Benzin henkilöautopuolen ostotoimesta ja toimittajalaadusta vastaava johtaja Klaus Zehender.

Valmet Automotiven toimitusjohtajan Ilpo Korhosen mukaan uuden automallin valmistussopimus nostaa Valmet Automotiven ja Daimlerin yhteistyön aivan uudelle tasolle, ja samalla se vakiinnuttaa Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon useiksi vuosiksi.

Mercedes-Benzin seuraavan polven kompaktiautojen päävalmistuspaikka on Rastatt Saksassa. Muita valmistuspaikkoja ovat Mercedes-Benzin tehdas Unkarin Kecskemétissä, Kiinan BBAC Pekingissä ja myöhemmin myös Meksikon Aguascalientes.

Lisää väkeä katumaastureita tekemään



Sopimus on taas uusi myönteinen työllisyyspaukku Uuteenkaupunkiin. Valmet Automotive käynnisti keskiviikkona myös rekrytointikampanjan, jolla haetaan yli tuhatta uutta autonrakentajaa Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin valmistukseen. Valmet Automotiven kaikkien aikojen ylivoimaisesti suurin kampanja kestää kuukauden.

GLC-rekrytoinnit alkoivat viime vuoden marraskuussa. Aiemmilla kampanjoilla on haettu yhteensä 700 autonrakentajaa. Nyt määrä nousee merkittävästi. Tilauskannan vahvistumisen ja niiden vaatimien työvuorojärjestelyjen johdosta kokonaismääräksi tulee noin 1 800.

”Ainutlaatuinen haaste”



Tällä hetkellä Uudenkaupungin autotehtaan henkilöstömäärä on 2 300. Lähiaikoina työt aloittaa 300, ja nyt haussa on yli tuhat henkilöä. Vuoden 2017 jälkipuoliskolla Uudenkaupungin autotehtaan henkilömäärän arvioidaan olevan noin 3 700.

Valmet Automotive alkoi keskiviikkona hakea 1 060 uutta autonrakentajaa hitsaamon, maalaamon, kokoonpanon sekä sisäisen logistiikan tehtäviin.

– Valmet Automotivella on edessään Suomessa ainutlaatuinen haaste. Tarvitsemme kolmessa kuukaudessa yli tuhat uutta autonrakentajaa Uuteenkaupunkiin. Haasteessa onnistumisella on kansallista merkitystä, ja me tulemme tekemään kaikkemme tavoitteen saavuttamiseksi, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo.

Töitä useiksi vuosiksi



Mercedes-Benzin A-sarjan valmistus jatkuu Suomessa vuoden loppupuolelle. Nykyistä A-sarjaa on valmistettu siellä jo vuodesta 2013.

– Positiiviset Suomi-uutiset jatkuvat. Tämä on hieno osoitus pitkäjänteisen yhteistyön voimasta päämiehemme Daimlerin ja Valmet Automotiven välillä, kehuu Vehon toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm.

– Samalla tämä on osoitus suomalaisen työn erinomaisesta laadusta ja johdonmukaisesti rakennetusta kumppanuudesta. Tätä kehitystä Uudessakaupungissa on ollut ilo seurata. Uskallan väittää, että viimeistään nyt myös jokaiselle suomalaiselle on selvinnyt aiheen mittasuhteet ja merkitys koko Suomen taloudelle.