UP/Aleksi Vienonen

Mitä vikaa on työaikalaissa?

Viikon kysymys

Työaikalain uudistamista valmistellaan paraikaa. Työryhmän työn on määrä päättyä kesäkuussa.

Mitä vikaa työaikalaissa on, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto?

– Ei varsinaisesti mitään vikaa, mutta pientä remonttia tarvitaan.

Minkä kohdan muuttaminen on tärkeintä SAK:laiselle jäsenkunnalle?

– Nollasopimukset, osa-aikatyö ja pätkätyöntekijöiden aseman parantaminen.

– Sitten tietenkin se, että ihmiset saisivat itse päättää enemmän, milloin he käyvät työssä eli työaika-autonomian lisääminen.

Onko työaika-autonomia jossain käytössä?

– Onhan meillä kaikenlaisia viritelmiä eli liukuvaa työaikaa ja työaikapankkia ja muita vastaavia. Lainsäädäntö ei tunne esimerkiksi työaikapankkeja ollenkaan.

– Lakiin pitäisi saada puitteet, joiden avulla työpaikalla voitaisiin päättää joustavista työajoista. Lakiin pitää saada myös velvoite ottaa työntekijöiden tarpeet huomioon.

Onnistuuko työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen lakiteitse?

– Ensinnäkin pitää olla joustoja, eli työtä mitattaisiin työnteon eikä työpaikalla olemisen perusteella.

– Joustoissa pitää arvioida aina sukupuolivaikutus. Osa-aikatyön lisääminen saattaa johtaa siihen, että naiset ovat osa-aikatyössä ja miehet kokoaikatyössä. Se vaikuttaa työssä etenemiseen ja eläkkeisiin.

– Kun työntekijämyönteisiä joustoja otetaan käyttöön, se tuo perheille lisää aikaa. Isillekin tulee enemmän perheaikaa, kun joustoja lisätään.

Kansalaisaloite nollatyösopimusten rajoittamiseksi sai eduskunnassa huonon vastaanoton. Millaisia muutoksia SAK ajaa työaikalakiin?

– Meillä on myyjiä, jotka päivystävät kännykkä kourassa, saavatko he tunteja. Tätä ei lasketa työajaksi. He ovat koko ajan sidottuja työnantajaan, mutta töitä ei kuitenkaan ole. Nollasopimuslaisille pitäisi saada varallaolokorvaus tai jokin siihen verrattava päivystyskorvaus.

Vakiduunikampanjassa nollasopimuslaisille haluttiin minimituntimäärä. Onko se unohdettu?

– Siltä osin asia kuuluu työsopimuslakiin.

Onko työaikalaki jäänyt jälkeen osa-aikatyön osalta?

– Työaika määräytyy paljolti alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Ne sallivat aika paljon joustoja. Lakiin tarvitaan lähinnä joitakin määräyksiä yövuorojen kierrosta ja vastaavasta.

Miten ylityörajojen kanssa käy?

– Mielestämme niihin ei ole muutostarpeita, mutta työnantajat haikailevat suurempia tuntimääriä.

– Nyt lisäylityöstä täytyy sopia luottamusmiehen kanssa. Työnantajat haluaisivat päättää lisäylitöistä suoraan työtekijän kanssa. Työnantajapuoli siis haluaa vähentää paikallista sopimista.