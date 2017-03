Yle Kuvapalvelu

Englantilainen tv-filmi Lady Chatterleyn rakastaja (Lady Chatterley’s Lover, 2015) on köykäinen ja nippanappa katsomisen arvoinen versio D. H. Lawrencen maailmankuulusta romaaniklassikosta.

Kolmiodraama pannaan rivakasti käyntiin. Talon isäntä (James Norton) halvaantuu ensimmäisen maailmansodan taistelukentällä niin, että menettää seksuaalisen kyvykkyytensä. Nuori vaimo eli lady Chatterley (Holliday Grainger) on ennen pitkää aistillista kaipausta täynnä. Hänen ja kartanon maiden uuden riistanvartijan (Richard Madden) toisiaan kohtaan tuntema vetovoima tehdään katsojalle selväksi jo kaksikon ensi katseilla.

Kiellettyyn suhteeseen liittyvä luokkaero nostaa päätään loppupuolella. Rakastavaiset saavat purtavakseen vaikean pähkinän: mikä on mahdollista näissä sosiaalisissa raameissa miehen ja naisen välillä? Asiaan tuo oman ikävän piikkinsä kartanon palveluskuntaan kuuluva nuori, kaunis ja onneton leskinainen (Jodie Comer). Tämän katkeroituneessa purkauksessa isännälleen on selvästi kaikuja Lawrencen omasta taustasta, olihan hänen isänsä hiilikaivostyöläinen.

Alkuperäisteoksessa on aineksia vahvaan ja moniulotteiseen draamaan, jollaista ei nyt kuitenkaan nähdä. Lähinnä saadaan supistettu ja pikakelaustyyppinen esitys etukäteen ajatellen ”mahdottomasta” rakkaudesta.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Jed Mercurio on panostanut romanttiseen puoleen, mutta onnistunut siinäkin vain puolittain – päätös on lässy, eikä näyttelijöissäkään ole kunnon puhtia. Lawrencen romaanista tehty erinomainen ranskalainen versio Lady Chatterley (2006) on realismissaan aivan toisen tason tuttavuus.

