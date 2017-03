Lehtikuva/Jarno Mela

Kolmen miljardin säästötavoite pakottaa leikkaamaan palveluista tai nostamaan jo ennestään Pohjoismaiden suurimpia asiakasmaksuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa keskustelussa toistetaan hallituksen puolelta kahta väitettä.

Ensimmäinen on, että yritykset eivät saa valikoida asiakkaitaan, vaan asiakkaat valitsevat yrityksen. Toinen on, että nyt köyhäkin pääsee käymään yksityisellä puolella.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan molemmat väitteet ovat harhaanjohtavia. Hän kirjoittaa blogissaan, että hallituksen kaavailema sote-uudistus on suunniteltu isojen yritysten ja jo ennestään hyvin pärjäävien kansalaisten ehdoilla, ei köyhien. He maksavat sote-uudistukseen sisältyvät riskit.

Andersson kertoo blogissaan viisi syytä sille, miksi uudistus suosii isoja firmoja ja hyvin pärjääviä.

Ensimmäinen on se, että yritykset pystyvät valikoimaan asiakkaansa sijainnin kautta.

”Yritysten kannattaa sijoittua alueille, joissa on mahdollisimman paljon, mutta mahdollisimman vähän hoitoa tarvitsevia asiakkaita.”

Tukholmassa rikkaiden asuinalueella Östermalmilla on 10 terveyskeskusta, joista yksi on julkinen ja yhdeksän yksityisiä. Pienituloisten lähiössä Rinkebyssä oli pitkään vain yksi julkinen terveyskeskus, sittemmin sinne on perustettu myös yksi yksityinen.

Andersson uskoo, että vastaava jako toteutuu myös Suomessa, jos sote-uudistus toteutetaan hallituksen esittämällä tavalla: palveluiden saavutettavuuden parantuminen tulee todennäköisesti olemaan suurinta hyvinvoivien alueilla, kun kainuulainen pienituloinen eläkeläinen tai pitkäaikaistyötön lähiössä tulee edelleen saamaan hoitonsa julkisella puolella.

Köyhä yksityiselle vain omalla rahalla



Andersson torjuu myös väitteen, että jatkossa köyhäkin pääsee yksityiselle. Hänen mukaansa sote-keskukset tulisivat tarjoamaan avoterveydenhuollon palveluita tavanomaisten sairauksien hoitoon.

”Pienituloiset eivät ole pääsemässä yksityisten erikoislääkäripalveluiden piiriin, elleivät he maksa siitä itse.”

Andersson uskoo, että yksityiset sote-keskukset ryhtyvät kauppaamaan lisäpalveluita valinnanvapauden kautta listautuneille asiakkaille.

”Näin syntyvät eriytyneet palvelut niille, joilla on varaa maksaa lisäpalveluista ja niille, joilla ei ole. Yhteiskunta kustantaa kaikille näkkileivän, mutta jos sen päälle haluaa voita, pitää siitä maksaa itse.”

Palvelut leikkuriin tai maksut ylös



Kolmas seikka liittyy Anderssonin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin, joiden osuus on jo nyt Suomessa Pohjoismaiden korkein. Pakkoyhtiöittäminen ja -ulkoistaminen lisää kustannuksia edelleen.

Palveluista leikkaaminen tai asiakasmaksujen korottaminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi, koska hallitus aikoo leikata kustannuskehitystä kolmella miljardilla vuoteen 2030 mennessä eikä maakunnille tule verotusoikeutta.

”Se tarkoittaisi sitä, että julkisia palveluita käyttävä pienituloinen maksaa jatkossa enemmän itse palveluista kuin nyt, kun hyvätuloinen yksityisiä palveluita käyttävä maksaa jatkossa vähemmän itse kuin nyt.”

Kalliimmat maakunnille



Neljänneksi työterveyshuollon takia yksityisillä suurilla yrityksillä on jo asiakastiedot rekisterissään ja ne pystyvät järjestelmän käynnistyessä heti markkinoimaan palveluitaan asiakkailleen.

Viidenneksi Andersson toteaa, että yksityiset sote-keskukset tulevat ohjaamaan monenlaista ja kalliimpaa palvelua tarvitsevat potilaat maakunnille.

”Näillä potilailla valinnanvapaus ei tule toteutumaan samalla tavalla ja yksityiset firmat saavat mahdollisuuden siirtää suurimmat kustannukset julkisen puolen maksettavaksi.”

Anderssonin mukaan nämä ovat syyt, joiden takia Vasemmiston tavoite on saada hallitus vetämään soten pakkoyhtiöittämis- ja ulkoistamismalli takaisin.

”Siksi meidän viestimme kaikille suomalaisille on, että näissä kuntavaaleissa on kyse suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta.”

