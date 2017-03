Vasemmistonuorten Feministiset kotivideot -kilpailu saatiin päätökseen Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19. maaliskuuta. Kilpailun voittaja on neliminuuttinen Raita, jonka on tehnyt Sointu Toiskallio.

Tuomaristo kehui Raidan toteutusta vaikka loppu jakoikin mielipiteet:

”Tässä puidaan identiteettiä tavalla, joka tuntuu niin aidosti nuoren ihmisen arjelta. Videossa on kotivideofiilistä, ja asun käyttö oli fiksu ja hauska. Loistava loppu.”

”Tässä on onnistuttu melko rajatusta aiheesta tekemään hieno ja monitasoinen toteutus, jossa on osattu käyttää hienosti myös erilaisia kuvaustekniikoita ja musiikkia ynnä muuta kerronnan tukena. Näin lopullinen teos on paljon mielenkiintoisempi ja moniulotteisempi kuin pelkän sisällön kuvauksen perusteella voisi olettaa. Videon lyhyys jäi harmittamaan – jäi odottamaan mitä oven toisella puolella odotti.”

Toiseksi sijoittui Pyry Urhosen Sukupuolimonarkia, jossa tuomaristo näki opetusvideon aineksia:

ILMOITUS

”Tuli heti mieleen tätä katsoessa, että video soveltuisi vaikka sellaisenaan johonkin opetuskäyttöön peruskouluun tai mihin vaan! Todella hienosti onnistuttu konkretisoimaan monista monimutkaiselta tuntuvaa aihepiiriä. Heti tekisi mieli postata tämä esimerkiksi vasemmistoliiton Facebook-ryhmään niille nähtäväksi, jotka eivät suostu käsittämään sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tässä myös parhaiten kaikista videoista onnistuttu saamaan kokonaiselta tuntuva tarina lyhyeen videoon. Toisaalta taiteellinen toteutus paikoin tylsähkö. Lelujen käyttö tuntui hieman käytetyltä idealta.”

Kolmanneksi sijoittunutta Noora Tapion ja Ville-Matti Tenovirran Neutraalipissaa tuomaristo piti ajankohtaisena, humoristisena ja ahdistavana – ”yhdistelmä joka miltei aina toimii”:

”Hyvin toteutettu ja huoliteltu kokonaisuus ajankohtaisesta aiheesta. Arkinen käsittelytapa sopii videon sisältöön ja konkretisoi hyvin sukupuolen moninaisuuteen liittyviä jokapäiväisen elämän hankaluuksia suhteessa yhteiskunnan ahtaisiin normeihin. Video jäi silti kaipaamaan jotain syvempää tasoa teeman käsittelyyn.”

Neljäs, Marika Hyvärisen video sai kehuja nimestään Perse edellä puuhun – Tutkimus atavistisesta isänmaan rakastamisesta mutta odotukset eivät aivan täyttyneet:

”Videon idea on nerokas. Feministinen teema yhdistyy – teoksen nimestä päätellen ja kuten sitä itse tulkitsen – nationalismin kritiikkiin, ja sen kautta video myös eroaa muiden videon käsittelemistä teemoista freesillä tavalla. Kuva- ja äänimaisemat tukevat toisiaan, vaikkakin toteutuksessa jotain jää vielä hieman puuttumaan.”

Feminististen kotivideoiden kilpailuun osallistui neljä videota. Tuomareina toimivat kuvataiteilija Melanie Orenius ja Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Taija Roiha. Videot ovat katsottavissa Vasemmistonuorten Youtube-kanavalla. Voittaja palkitaan 500 eurolla ja toiseksi sijoittunut 300 eurolla.