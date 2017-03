Jarmo Lintunen

Köyhyys on totta

Leipäjonot ovat meille tv:stä tuttuja. Tilastojen mukaan Suomessa on liki miljoona köyhää. Tutkimusten mukaan noin puolet suomalaisista elää kädestä suuhun, vailla rahallisia reservejä, jos vaikka pyykkikone hajoaa.

Köyhyys on siis tosiasia. Köyhyys on periytyvää, kuten myös rikkaus. Rikkaat pärjäävät kyllä. Koneisto on heidän käsissään. Yhden yksittäisen köyhän auttaminen ei poista köyhyyttä. Hyväntekeväisyys ja ruoka-apu voivat auttaa ihmisiä pahimmassa kriisissä, mutta ne eivät ratkaise köyhyyden todellisia syitä.

Köyhyyden vähentäminen on taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämistä. Se on yhteiskunnallisen ja poliittisen taistelun kysymys, jossa taistelussa me vasemmistolaiset, arvoinemme ja käytännön toimin, olemme aina olleet vähempiosaisten puolella. Se vaatii jatkuvaa sinnikkyyttä, ponnekkuutta, ja periksiantamattomuutta.

Terveyskeskusmaksun rajaaminen kahteen käyntikertaan Vaasan valtuustossa oli myös pieni voitto vähävaraisten puolesta.

Arne J. Mäenpää

Vaasa