Jarmo Lintunen

– Veronumerokäytännön laajentaminen metallialoille olisi tärkeä työkalu harmaan talouden torjumisessa ja työntekijöiden tehokkaammassa edunvalvonnassa, Metalliliiton liittosihteeri Turja Lehtonen sanoo.

Rakennusteollisuudessa veronumero otettiin käyttöön vuonna 2011. Laki edellyttää, että yhteisen rakennustyömaan työntekijöiden kuvallisessa tunnistekortissa täytyy olla Verohallinnon antama veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Veronumero on vähentänyt tehokkaasti harmaata taloutta rakennusalalla. Viime vuosien palkkatilastojen mukaan rakennusteollisuuden palkkasumma ja verokertymä ovat lähteneet tasaiseen nousuun. Varovaisen arvion mukaan veronumeron käyttöönoton myötä on saavutettu jopa 50 miljoonan euron verohyöty vuosittain, myös sellaisina vuosina kun rakentamisen määrä on laskenut.

– Verokertymän lisääntyminen johtuu siitä, että veronumeron käyttöönotto toi verotuksen piiriin työntekijöitä, jotka aiemmin olivat jääneet harmaan talouden piiriin. Veroja ei enää pystytä kiertämään, ja työt tulee tehtyä rehellisemmin, Lehtonen sanoo.

Liittokokous linjasi

Veronumeroa tarvitaan Lehtosen mukaan varsinkin suurilla yhteisillä työpaikoilla.

– Esimerkiksi Turun telakalla tulee lähivuosina toimimaan tuhansia työnantajia ja kymmeniä tuhansia eri työntekijöitä. Kuinka helppoa olisikaan, kun nähtäisiin suoraan veronumerosta, että firma ja työntekijä hoitavat veronsa, hän pohtii.

ILMOITUS

Metalliliiton viime vuoden liittokokous teki linjauksen, että veronumero pitää saada myös metallialoille. Aloite on kohdannut kuitenkin vastustusta maan porvarihallituksen ja työnantajien taholta.

Rehellisen yrittäjän etu

– Veronumeron laajempi käyttöönotto on vain tahdosta kiinni. Rehellinen yrittäjä ei siitä kärsi. Niiden yrittäjien, jotka hoitavat kilpailukykynsä rehellisin keinoin, pitäisi niitä jopa kannattaa ja vaatia. Silloin harmaata taloutta olisi vähemmän, kilpailu olisi rehellisempää ja avoimempaa ja se perustuisi samoihin pelisääntöihin, Lehtonen sanoo.

Maan poliittinen huomio kiinnittyy tällä hetkellä hallituksen puoliväliriiheen. Sen sijaan, että hallitus miettii mistä leikataan, sen pitäisi Lehtosen mielestä miettiä, mistä verotuloja voisi saada lisää.

– Tässä olisi yksi selkeä vastaus siihen. Veronumerolla meidän olisi mahdollista hankkia miljoonia euroja lisää verotuloja, joita valtion kassa kipeästi kaipaa.