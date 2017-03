All Over Press/Wilf Thorne

Yksi viime päivien puhutuimpia urheilijoita on ollut koripalloilija Lauri Markkanen. Huuhkajien voimahyökkääjä Eero Markkasen veli taistelee Arizonan riveissä Yhdysvaltojen yliopistokoripallosarjan mestaruudesta. Moni urheilun ystävä on alkanut vasta Markkasen huikeiden otteiden myötä hahmottaa, miten suuri laji yliopistokoris rapakon takana on.

Yliopistourheilu on Jenkeissä ylipäätään erittäin suosittua. Jenkkifutiksen lisäksi myös meikäläinen jalkapallo eli sikäläisittäin soccer on kasvattanut tasaisesti suosiotaan jo hyvän aikaa, ja ammattilaissarja Major League Soccerin (MLS) lisäksi myös vihreän veran shakkia harrastetaan yliopistoissa. Homma toimii futiksessa suurin piirtein samalla tavalla kuin muussakin yliopistourheilussa: lahjakas jalkapalloilija saa stipendin johonkin tiettyyn yliopistoon, jonka joukkueeseen siirtyy pelaamaan. Samalla on tietenkin mahdollista opiskella, ja moni tekeekin ensin tutkinnon ja suuntaa sitten pelaamaan ammattilaisliigoihin, joko MLS:ään tai muualle.

Yliopistofutiksessa noudatetaan samoja sääntöjä kuin vaikkapa Veikkausliigassa, muutamin poikkeuksin. Tasatilanteessa matsi viedään aina jatkoajalle, joka voi päättyä kultaiseen maaliin. Samoin pelikello voidaan pysäyttää esimerkiksi loukkaantumisten ajaksi kuten jääkiekossa.

Moni tuntuu edelleen hiukan ylenkatsovan jenkkiläistä socceria.

Harva tietää, että Suomestakin on viime vuosina päätynyt huomattavan moni nuori divaripelaaja pelaamaan yliopistosarjaa. Collegeissa sesonki on syksystä kevääseen, joten yliopistosarjassa palloiluun on mahdollista yhdistää vielä divarifutiksen pelaaminen kotimaankin kentillä. Näin on tehnyt esimerkiksi Viikingeissä pelannut Aleksi Tuominen, joka tälläkin hetkellä vaikuttaa Drake Bulldogsissa ja palannee taas kesäkaudeksi Suomeen, samoin taannoin UFC Greenborossa pelannut Mahdi Ali. Vastikään Tampere Unitediin liittynyt puolustaja Ali kertoili taannoin TamU-tv:lle kokemuksiaan yliopistosarjasta, ja kuulemma pelit ovat erittäin fyysisiä. Treeneissä arvostetaan lihaskuntoa, ja voimaa karttuukin joka jannulle.

Vaikka sarja meneekin jatkuvasti eteenpäin, ovat joukkueiden väliset tasoerot yhä kohtalaisen suuria. Moni yliopistofutista pelannut suomalainen korostaakin, että ennen sopimusten allekirjoittamista kannattaa ottaa kunnolla selvää, mihin on menossa. Parhaimmillaan joukkueet ovat esimerkiksi Suomen kakkos-kolmosdivaritason pelaajille oikein sopivia, jopa parempia. Runsas fyysinen treeni näkyy pelien tempossa, joka on usein rivakka.

Moni tuntuu edelleen hiukan ylenkatsovan jenkkiläistä socceria. On tietenkin totta, ettei eurooppalainen jalkapallo yllä Yhdysvalloissa suosiossa lähellekään jenkkifutista tai jääkiekkoa, mutta tämä ei tarkoita, että sen laadussa olisi vikaa. Yliopistosarjojenkin taso nousee jatkuvasti, ja jos sattuu pääsemään myös akateemisesti laadukkaan opinahjon listoille, voi hankkia reissultaan paitsi rutkasti pelikokemusta, myös Suomessakin arvostetun tutkinnon.

Voihan sitä tietenkin kysyä että mitä ihmeen järkeä semmoisessa on, että tiedeyliopistoihin pääsee sisälle olemalla urheilullisesti lahjakas, mutta tällaiseksi on maailma nyt laitettu. En ihan heti olisi tuomassa Suomeen samanlaista käytäntöä, etenkin kun divaritason futaamisen lisäksi ehtii ihan mainiosti myös päntätä – ja opintotuellahan monet nytkin urheilevat.

Viikon vakioriviltä löytyy Valioliigan ja Championshipin otteluita. Chelsea-fani Paavo Arhinmäenkin vuoksi toivoisi, että viikon tolppani kerrankin osuisi: lätkäisen Stoken ja sinipaitojen väliseen otatukseen kohteessa yksi varman kakkosen. Chelsea pääsi maanantain FA Cupin ottelussaan helpolla, kun Manchester Unitedin Ander Herrera ajettiin kahdella keltaisella pihalle vain reilun puolen tunnin kohdalla. Keskikastin Stoke ei ole heppoinen nippu, mutta sarjakärjelle suupala.

Viime vuoden mestari Leicester näyttää viimein selvinneen mestaruuskrapulastaan: Craig Shakespearen astuttua puikkoihin Ketut ovat haalineet liigapeleistään täydet pisteet. Joukkue vaikuttaisi viimein löytäneen peli-ilon, ja näyttämisen halu on kova. Lauantaina Leicester vierailee West Hamin kotipesässä ja hakenee sieltä kolme pojoa. Kakkonen on ykkösvalinta siis myös kohteeseen kolme.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 18.3. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 2, 1 (X), 1 (X), 1 (X), 2, X (1), 1 (X), 1, 1, 2 (1), 1.