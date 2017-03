Lehtikuva/Markku Ulander

Ulkoministeri Margot Wallström uskoo, että naisten mukanaolo tuo rauhaa ja hyvinvointia.

Maailma on viime aikoina alkanut näyttää yhä synkemmältä. Demokratiaan ja naisten oikeuksiin kohdistuu uhkia, ja vuosikymmenten aikana rakennettu kansainvälinen järjestelmä horjuu.

Mikään yhteiskunta ei ole turvassa takaiskuilta, varsinkaan suhteessa sukupuolten tasa-arvoon. Se vaatii jatkuvaa silmälläpitoa, samoin kuin naisten ja tyttöjen mahdollisuus nauttia täysimääräisistä ihmisoikeuksista.

Siksi minä – ottaessani vastaan ulkoministerin tehtävän kaksi vuotta sitten – ilmoitin, että Ruotsi ryhtyy harjoittamaan feminististä ulkopolitiikkaa. Nyt sitä tarvitaan entistä enemmän.

Ruotsi rahoittaa vain avustusjärjestöjä, joiden työ ottaa huomioon tasa-arvonäkökulman.

Maailmaa repivät konfliktit ovat ehkä monimutkaisempia ja vaikeammin ratkaistavissa kuin koskaan aiemmin. Lähes puolet niistä on puhjennut viiden viime vuoden aikana. Yli 1,5 miljardia ihmistä elää hauraissa valtioissa ja konfliktialueilla.

Tasa-arvo mukaan konfliktianalyysiin

Globaaleihin haasteisiin vastaaminen vaatii rauhan edellytysten selvittämistä. Uhkia on osattava ehkäistä niihin reagoimisen sijasta. On ymmärrettävä, miten eri tavoin tietyt tilanteet vaikuttavat miehiin, naisiin, poikiin ja tyttöihin.

ILMOITUS

Tarvitaan sukupuolierot huomioivaa tiedonkeruuta ja analyysia, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä naisten osuuden lisäämistä rauhanneuvotteluissa ja -rakentamisessa.

Tutkimukset kertovat, että konfliktianalyyseista saadaan entistä tarkempia, kun tasa-arvonäkökulma ja naisten kokemukset otetaan mukaan. Seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan yleistyminen voi esimerkiksi olla varhainen merkki lähestyvästä konfliktista. Ei pidä sivuuttaa tutkimuksia, jotka osoittavat yhteyden sukupuolten tasa-arvon ja rauhan välillä.

Tasa-arvo on ihmisoikeuksien, demokratian ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustekijä. Se on myös kestävän kasvun, hyvinvoinnin sekä rauhan ja turvallisuuden ennakkoehto.

Tasa-arvon lisääntyminen vaikuttaa myönteisesti ruokaturvaan, ääriajattelun vähenemiseen, terveyteen, koulutukseen ja lukuisiin muihin globaaleihin huolenaiheisiin.

Naisilla aliedustus kaikkialla

Ruotsin feministinen linja hyödyntää kaikkia ulkopolitiikan työkaluja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja soveltaa tasa-arvonäkökulmaa joka tilanteessa. Se on analyyttinen työkalu, joka tuottaa hyviä päätöksiä.

Feministinen ulkopolitiikka on muutoksen agenda, joka pyrkii lisäämään naisten ja tyttöjen oikeuksia, edustusta ja voimavaroja heidän omassa todellisuudessaan.

Edustus on politiikan ydin, koska se edistää pääsyä nauttimaan oikeuksista ja hyödyntämään voimavaroja. Oli kyse ulko- tai sisäpolitiikasta, Ruotsissa tai missä tahansa muualla, naiset ovat yhä aliedustettuina kaikkien tärkeiden elämänalojen vaikutusvaltaisilla paikoilla. Se tuottaa syrjiviä tai huonoja päätöksiä.

Jos naiset päästetään pöydän ääreen alusta asti, aiempaa enemmän asioita ja näkökulmia nousee esiin.

Muutos on mahdollinen

Ruotsin feministinen politiikka vaikuttaa myös käytännössä. Suurlähetystöt ja muut ministeriön alaiset toimijat toteuttavat tätä linjaa tietoisesti päivittäin eri puolilla maailmaa. Muutkin maat havahtuvat huomaamaan, että sukupuolten tasa-arvossa on järkeä.

Ruotsi on esimerkiksi tukenut naisten ottamista mukaan Kolumbian rauhanprosessiin ja sen tuottamaan sopimukseen. Olemme perustaneet ruotsalaisen naisten rauhanvälittäjäverkoston, olleet luomassa vastaavaa Pohjoismaihin ja rohkaisseet muita maita ja alueita samaan.

Yhdessä kansainvälisen rikostuomioistuimen ja kumppanimaiden kanssa taistelemme seksuaalirikosten rankaisemattomuutta vastaan konflikteissa.

Rahoitamme vain avustusjärjestöjä, joiden työ ottaa huomion tasa-arvonäkökulman. Ruotsin kehitysyhteistyöelin Sida on saanut hallitukselta ohjeet nostaa tasa-arvon päätavoitteeksi yhä useammissa avustushankkeissa.

Feminismi on osa nykyaikaista maailmanpoliittista näkemystä, ei sen idealistinen sivujuonne. Kyse on viisaasta politiikasta, joka koskee kaikkia ihmisiä, hyödyntää kaikkien voimavaroja eikä jätä ketään heitteille. Muutos on mahdollinen, välttämätön ja pahasti myöhässä.

* Margot Wallström on Ruotsin ulkoministeri

Englanninkielinen versio