Suldaan Said Ahmed saa kymmeniä vihaposteja päivässä

Suldaan Said Ahmed 24-vuotias helsinkiläinen yhteisötyöntekijä Syntynyt Somaliassa, tullut Suomeen perheenyhdistämisen kautta Kansalaisaktivisti, vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Sait yhtenä viikonloppuna yli 300 vihapostia. Mikä siihen johti, vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas, Suldaan Said Ahmed?

– Sanoin Facebookissa julkisesti, että huhtikuun kuntavaaleissa on ehdolla erittäin arvaamattomia ihmisiä, rasisteja, joiden kohdalla minua pelottaa, että he pääsevät valtaan. Tarkoituksena oli rohkaista kannattajiani käyttämään äänioikeuttaan, koska äänestämättä jättäminen voi olla ääni natseille tai perussuomalaisille, joilla on ehdokkaina rasisteja. Siitä lähti somevihamyrsky. Jopa perussuomalaisten kansanedustaja syytti minua vihapuheesta Facebook-seinälläni ja eduskunta-avustajat käynnistivät propagandakampanjan. Niinpä heidän seuraajansa alkoivat hyökkäillä.

Kaikkiaan viestejä tuli yli tuhat. Runsas 300 oli erittäin loukkaavia: ”kuole”, ”tapa itsesi”, ”jos et lopeta, sinun käy huonosti”. Minulta meni kaksi päivää näiden viestien siivoamiseen ja estämiseen.

Mistä ilmiö kertoo?

Eritaustaisia ihmisiä halutaan hiljentää. Se on vallankäyttöä ja etuoikeutetun aseman hyväksikäyttöä, syvällä olevaa rasismia kaikkia tummaihoisia suomalaisia ja muita vähemmistöjä kohtaan.

Saatko muuten paljon vihaviestejä?

Niitä tulee kymmeniä joka päivä. Niihin ei pitäisi tottua, mutta olen tottunut. Mitä enemmän olen julkisuudessa, sitä enemmän niitä tulee. Nyt vaalikampanjan aikana minulla on julkinen puhelinnumero ja saan paljon uhkailuviestejä ja -soittoja iltaisin. Vastaan kaikille, mutta katkaisen asiattomat puhelut saman tien.

Miten jaksat tällaista?

Jaksan, koska saan paljon tukea ystäviltäni ja perheeltäni ja koska uskon asiaani. Näiden ihmisten tarkoitus on hiljentää minut, pelotella minua ja saada minut epäröimään, mutta päämääräni on suurempi, joten en halua antaa pelolle tai uhkailulle valtaa.

Haluan liikkua ihmisten parissa, mutten enää liiku yksin. Vaalitilaisuuksissa minulla on aina mukana muita.

Nyt en ole ehtinyt tehdä vihapuheesta ilmoituksia poliisille ja vanhatkin jutut tuntuvat etenevän tosi hitaasti. Mutta poliisille kannattaa tehdä ilmoitus kaikista uhkailuista. Voi myös estää ihmisiä kommentoimasta esimerkiksi Facebook-sivujaan. Jokainen laiton uhkaus ja vihaposti kannattaa myös tallentaa.

