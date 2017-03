Lehtikuva/Markku Ulander

Ryhmäpuheenvuorossa keskusta oli valmis vielä katsomaan ammatillisen koulutuksen leikkauksia. Sipilä paalutti kaksi tuntia myöhemmin, että mitään ei peruta.

Keskustan eduskuntaryhmän ja pääministeri Juha Sipilän välillä vallitseva erimielisyys ammatillisen koulutuksen leikkauksista nousi pintaan välikysymyskeskustelussa keskiviikkona.

Hallitus on leikkaamassa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa. Keskustan ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Petri Honkonen sanoi, että välikysymyksessä on nostettu esille huoli ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.

– Monet koulutuksen järjestäjät ovat tällä hetkellä tiukoilla. Tämä reformi tarvitaan joka tapauksessa. Keskustalla on halu löytää hallituksen puoliväliriihessä ratkaisuja ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseen.

Oppositiossa tämä tulkittiin niin, että ainakin keskusta olisi ensi kuun puoliväliriihessä valmis peruuttamaan leikkauksen. Pääministeri Juha Sipilä kuitenkin vihelsi pelin poikki keskustelun myöhäisemmässä vaiheessa:

– Palautan mieleen ministeri Grahn-Laasosen avauspuheenvuoron, jossa hän totesi, että 2000-luvun alusta rahoituksen taso on noussut miljardista 2 miljardiin. Nyt otetaan 190 miljoonaa takaisin. Ei tässä nyt katastrofista ole puhe, vaikka isosta kysymyksestä on kysymys. Samoiten aloituspaikkoja on puolitoista kertaa se, mitä on hakijoita, eli kyllä niitä paikkojakin on. Mutta me emme tarkastele tehtyjä leikkauksia uudelleen. Sitä ei tee myöskään keskusta. Tehtäköön se nyt tässä selväksi.

Samalle kannalle asettui myös valtiovarainministeri Petteri Orpo:

– Minusta pääministeri vastasi tähän asiaan selkeästi, ja se vastaus riitti minulle myöskin siitä, miten hallitus jatkaa valmistautumista kohti kehysriihtä.

Sipilä jätti eduskunnan hämmennyksen tilaan poistumalla keskustelusta saman tien.

– Vastaavaa tapausta, että pääministeri olisi vetänyt maton oman eduskuntaryhmänsä jalkojen alta ei ole aiemmin nähty, kommentoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mielestä tilanne on harvinaisen selvä.

– Keskusta halusi nostattaa profiiliaan ryhmäpuheenvuorollaan ja viittasi epämääräisesti siihen, että halutaan helpottaa ammatillisen koulutuksen tilannetta, mutta todellisuudessa ei olla valmiita tekemään minkäänlaisia ratkaisuja tämän rahoitustilanteen helpottamiseksi.

”Vain Kimmo Sasi kannatti”



Vasemmistoliiton edellinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki muisteli puolueen tehneen helmikuussa 2015 yhdessä keskustan ja perussuomalaisten kanssa välikysymyksen juuri ammatillisen koulutuksen leikkauksista.

– Muistan sen hyvin, kun muun muassa edustaja Puumalan kanssa sitä välikysymystä yhdessä kirjoitimme. Sen jälkeen eduskunta kaatoi ne leikkaukset. Ainoastaan Kimmo Sasi äänesti leikkausten puolesta. Koko muu eduskunta äänesti leikkauksia vastaan.

Viime eduskuntavaaleissa jokainen puolue lupasi, että koulutuksesta ei enää leikata. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi vielä vaalien jälkeenkin, että ”tehdään arvovalinta: ei leikata enää koulutuksesta. Paras investointi tulevaisuuteen on panostus lapsiin, nuoriin ja osaamiseen.”

– Ja nyt, kun te kokoomuksessa olette ottaneet kuntavaalien teemaksi koulutuksen, niin minua pelottaa. Jos te ennen vaaleja lupasitte, että koulutuksesta ei leikata, te lupasitte henkilökohtaisesti vaalien jälkeen, ettei siitä leikata, niin mikä sekoomus tästä syntyy, kun te taas lupaatte, että koulutuksesta ei leikata? Uusia leikkauksia siis on tulossa, Arhinmäki päätteli.