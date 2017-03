Anna Pantelia/Save the Children

Pakolaislasten itsetuhoisuus ja masennus ovat kasvaneet hälyttävästi Kreikan saarilla, jossa pakolaiset ovat edelleen jumissa vuosi sitten solmitun Euroopan unionin ja Turkin sopimuksen seurauksena, kertoo Pelastakaa Lasten uusi raportti.

Raportti A Tide of Self-Harm and Depression kuvaa EU:n ja Turkin sopimuksen seurauksia. Tuhannet perheet ja yli 5 000 lasta on pakotettu elämään säilöönottoon verrattavissa oloissa, mikä vaikuttaa tuhoisasti lasten mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Sopimuksen seurauksena perheitä pidetään Kreikan saarilla, eivätkä he saa lähteä ennen kuin heidän hakemuksensa on käsitelty. EU-maat eivät ole kyenneet edelleenkään järjestämään ihmisarvoisia olosuhteita lapsille ja heidän perheilleen.

Itsetuhoisuus on lisääntynyt jopa yhdeksänvuotiailla lapsilla. Jopa 12-vuotiaat lapset ovat yrittäneet itsemurhaa. Teini-ikäisten alkoholin ja huumeiden käytössä on havaittu selvä piikki, jota myös välittäjät ovat osanneet hyödyntää.

Lapset nukkuvat vuoroissa



Pelastakaa Lasten työntekijät kertovat, että monet yksin saapuneet lapset elävät ”24 /7 -selviytymismoodissa” ja nukkuvat vuoroissa pysyäkseen turvassa. Yksin liikkeellä olleita lapsia on myös kadonnut: he ovat voineet lähteä saarelta joko salakuljettajien matkassa tai itsekseen.

– EU-johtajat kuvaavat sopimusta onnistuneeksi. Näiden tuhansien lasten elämään EU–Turkki-sopimuksella on ollut kuitenkin tuhoisa vaikutus. Euroopalle he eivät ole lapsia, joiden oikeuksia EU on sitoutunut noudattamaan, sanoo Pelastakaa Lasten asiantuntija Sanna Vesikansa.

ILMOITUS

Piikkilangan takana



Lapset ovat nähneet leireissä ruumiita, he ovat viettäneet talven hatarissa teltoissa ja nukkuneet parkkihalleissa. Heiltä on evätty pääsy kouluun ja he ovat menettäneet lopun omaisuutensa tulipaloissa.

Jotkut perheistä kertovat, etteivät uskalla antaa lastensa leikkiä kovin kaukana teltasta, koska pelkäävät että näitä vahingoitetaan. Lapset raportoivat säännöllisesti olevansa todella peloissaan asuessaan leireillä, joissa heillä ei ole juuri turvaa ja jossa he ovat aidattuina piikkilangan taakse.

– EU-Turkki-sopimuksen tavoitteena oli lopettaa ’laiton’ muuttoliike Kreikkaan. Mikä hinta tästä ollaan valmiita maksamaan?, kysyy Andreas Ring, Pelastakaa Lasten humanitaarinen edustaja Kreikassa.

– Monet lapsista ovat paenneet sotaa ja konflikteja päätyäkseen leireihin, joissa he kokevat tulevansa kohdelluksi enemmän eläiminä kuin ihmisinä.

”EU-maiden lopetettava säilöönotto”



Vesikansa kertoo, että Pelastakaa Lasten turvalliset tilat tarjoavat lapsille ja nuorille tekemistä ja pakopaikan leirin arjesta.

– Se ei kuitenkaan riitä. Lapset on saatava pois turvattomista ja epävakaista leireistä.

Pelastakaa Lapset vaatii Suomea, Kreikan hallitusta ja muita EU-maita lopettamaan välittömästi lasten säilöönoton, siirtämään lapset ja perheet turvalliseen ympäristöön, järjestämään ihmisarvoiset asumisolot 2 100 erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevalle yksin liikkuvalle lapselle sekä turvaamaan mielenterveysongelmista kärsiville lapsille välittömästi heidän tarvitsemansa hoidon ja avun.

– Olen havainnut suuren muutoksen 12-vuotiaan poikani käytöksessä, kertoo pakolaisena Kreikkaan saapunut Babak (nimi on muutettu).

Tulipalo tuhosi suuren osan Chiosin saarella sijaitsevasta leiristä, jossa Babakia ja hänen poikaansa pidettiin.

– Hän on hyvin peloissaan. Tulipalon jälkeen hän ei ole nukkunut hyvin ja hän näkee painajaisia. Minulla on samoja oireita. Kukaan ei halua elää näissä oloissa. Inhoan itseäni ja Eurooppaa.