Lehtikuva/Justin Tallis

Keskiviikkona julkaistun mielipidetiedustelun mukaan 46 prosenttia skoteista kannattaa itsenäistymistä Isosta-Britanniasta.

ScotCen Social Research -laitos (eli ScotCen) on toistanut tutkimuksen samoilla kysymyksillä vuodesta 1999 lähtien. Koskaan aikaisemmin ei itsenäisyyden kannattajia ole ollut yhtä paljon.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ilmoitti maanantaina, että Skotlanti haluaa järjestää uuden kansanäänestyksen vuoden 2018 lopulla tai vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Viime kesän brexit-kansanäänestys on lisännyt itsenäisyyshaluja Skotlannissa, koska enemmistö skoteista olisi halunnut Britannian pysyvän EU:n jäsenenä.

Vuodesta 2013 lähtien on itsenäisyyden kannatus kasvanut nopeasti.

Pitkiä trendejä

ScotCenin tutkimus poikkeaa muista gallupeista siinä, että sen haastattelut tehdään puolen vuoden kuluessa. Uusin analyysi perustuu viime vuoden heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana tehtyihin haastatteluihin.

ILMOITUS

ScotCenin tutkimusjohtaja John Curtice selittää BBC:lle, ettei laitoksen tutkimus sovellu nopeiden heilahtelujen arvioimiseen. Sen sijaan se kuvaa pitempiä trendejä.

Vuosien 1999–2011 välillä itsenäisyysvaihtoehdon kannatus oli korkeimmillaan 35 prosenttia ja alimmillaan 23 prosenttia. Vuonna 2012 se putosi jälleen 23 prosenttiin, mutta siitä eteenpäin kasvu on ollut tasaista. Vuonna 2015 se nousi jo 39 prosenttiin ja viime vuonna siis 46 prosenttiin.

Itsenäisyys on nyt kolmesta vaihtoehdoista suosituin. Nykyistä osittaista itsehallintoa kannattaa 42 prosenttia ja koko Skotlannin parlamentin poistamista 8 prosenttia.

Nuoret itsenäisyyshaluisia

Ikä vaikuttaa huomattavasti itsenäisyyden kannattamiseen. ScotCenin tutkimuksessa ikäluokasta 16–24-vuotiaat peräti 72 prosenttia haluaa itsenäisyyttä, kun taas yli 65-vuotiaista sitä tahtoo vain 26 prosenttia.

Professori Curtice sanookin BBC:lle, että Sturgeonin olisi ehkä kannattanut odottaa ja antaa ajan tehdä tehtävänsä.

Samalla luottamus EU:hun on vähentynyt jopa niiden keskuudessa, jotka viime vuonna äänestivät brexitiä vastaan. Enemmistö haluaisi EU:n valtuuksien vähentämistä.

Skotlannissa on julkaistu myös kaksi gallupia, joiden haastattelut on tehty muutaman viime päivän aikana. Scottish Daily Mailin gallupissa 53 prosenttia halusi pysyä Britanniassa ja 47 prosenttia erota siitä. Epätietoisten vastaukset on poistettu.

Myöskin Times Scotland julkaisi gallupin ilman kantaa ottamattomia. Siinä 57 prosenttia kannatti pysymistä ja 43 prosenttia eroamista.