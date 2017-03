Lehtikuva/Emmi Korhonen

”Uudet koulutusleikkaukset uhka tasa-arvolle.”

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat uhka sekä Suomen kansainväliselle menestykselle että koulutuksen tasa-arvolle. Andersson piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron asiaa koskevassa välikysymyskeskustelussa.

Anderssonin mukaan valtavat leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ovat johtaneet lähiopetuksen vähenemiseen, ryhmäkokojen kasvuun, oppimistulosten heikkenemiseen ja koulukeskeytyksiin. Suomalaisen koulutuksen menestystarina on uhattuna.

– Riippumatta siitä, puhutaanko hoiva-alasta, valmistavasta teollisuudesta tai peli-alan startupeista, on suomalainen koulutusjärjestelmä pitänyt huolta siitä, että työntekijöiden koulutus- ja osaamistaso on korkea. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset, kuten kaikki muutkin koulutusleikkaukset, muodostavat vakavan uhan tälle menestystekijälle.

On kyse siitä, onko ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen, yhteisöllisyyteen ja jatko-opintoihin.

Tuhansia aloituspaikkoja vähemmän



Koko oppositio syytti välikysymyksessä hallitusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen hallitsemattomasta mullistuksesta. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen aiempien leikkausten päälle Sipilän hallitus tekee uuden 190 miljoonan euron jättileikkauksen.

Opposition mukaan seuraus on se, että aloituspaikkoja karsitaan, lähiopetusta vähennetään, opetuspisteitä suljetaan ja opettajia irtisanotaan. Aloituspaikkojen määrä laskee kuluvana vuonna viidellä tuhannella. Vuoden 2014 tasoon verrattuna aloituspaikkoja on 7 000 vähemmän.

Li Andersson sanoi leikkausten uhkaavan myös koulutuksen tasa-arvoa.

Andersson piti suomalaisen koulutusjärjestelmän yhtenä vahvuutena sitä, että minkään koulutuspolun valitseminen ei sulje toista pois.

– Amiksesta voi halutessaan jatkaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Koulutusleikkaukset ja yleisten aineiden opetustuntien romahtaminen vaarantavat tämän tasa-arvoisen mallin. Ilman riittävää osaamispohjaa jatko-opintokelpoisuudesta tulee muodollinen oikeus, joka ei käytännössä toteudu.

Leikkausten takapiru on kokoomus



Hallituksen ja opposition syytellessä toisiaan nykyisistä ja menneistä heikennyksistä Andersson löysi koulutuksen leikkausten takapirun.

– Suomessa on vain yksi puolue, jolla on tilillään sekä edellisen kauden koulutusleikkaukset että kaikki tämän hallituskauden leikkaukset. On vain yksi puolue, joka kahden hallituskauden koulutusleikkauksista huolimatta eduskuntavaaleissa antoi ymmärtää, ettei koulutuksesta enää leikata. Puolue on kokoomus. Se on Suomen johtava koulutusleikkauspuolue ja suurin koulutuslupauksen pettäjä.

Vasemmistoliiton mielestä suomalaiset nuoret ansaitsevat laadukkaan ammatillisen koulutuksen.

– Näin ei voi jatkua. Vasemmistoliiton mielestä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä on pidettävä sellaisella tasolla, että koulutustakuu toteutuu koko maassa. Toisena lähtökohtana tulee olla lähiopetuksen nostaminen sellaiselle tasolle, että todellinen jatko-opintokelpoisuus turvataan.

– Suomalaiset nuoret ansaitsevat laadukkaan ammatillisen koulutuksen. Amikset ansaitsevat arvostusta myös käytännön poliittisissa teoissa.