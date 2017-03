Lehtikuva/Anni Reenpää

Kaikkiaan 22 sopimusta Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoi helmikuussa irti kaikki SAK:n, STTK:n ja Akavan kanssa tehdyt keskusjärjestösopimukset. Kaikkiaan 22 sopimuksen joukossa ovat yleissopimusten lisäksi mm. sopimukset lomapalkoista, irtisanomissuojasta, luottamusmiehistä sekä ay-jäsenmaksujen työnantajaperinnästä. Ammattiliitot ovat vaatineet, että keskusjärjestösopimusten sisältämät asiat on saatava alakohtaisiin työehtosopimuksiin, sikäli kun ne eivät niissä vielä ole. Liittojen mielestä asia on syytä hoitaa pois alta ennen seuraavan työmarkkinoiden sopimuskierroksen käynnistymistä syksyllä. UP

Irtisanottujen keskusjärjestösopimusten vieminen liittojen sopimuksiin on alkanut.

Elinkeinoelämän keskusliiton irtisanomien keskusjärjestösopimusten vieminen alakohtaisiin työehtosopimuksiin on käynnistynyt vaihtelevasti.

Johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta kertoo keskusjärjestöön tihkuneiden tietojen olevan vielä hajanaisia.

– Löytyy aloja, joilla kaikki sopimukset on viety jo aikaisemmin työehtosopimuksiin. Usein kuitenkin tilanne on sellainen, että osa sopimuksista on työehtosopimuksissa ja osa ei.

ILMOITUS

Rönni-Sällisen mukaan esimerkiksi jäsenmaksujen työnantajaperintä, lomapalkka- tai irtisanomissuojasopimus voivat useilla aloilla perustua irtisanottuihin keskusjärjestösopimuksiin.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin osalta keskusjärjestösopimuksista on jo sovittu Kaupan liiton kanssa. Elintarviketyöläisten liiton SEL:n sopimusaloilla keskusjärjestösopimukset ovat jo vanhastaan sisällä alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Ensin keskusjärjestösopimukset



STTK:n suurimman teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron neuvottelut keskusjärjestösopimuksista ovat käynnistymässä. Prolla on kontollaan runsaat 60 työehtopimusta.

– Kaikista ei sentään jouduta neuvottelemaan, sanoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Hänen mukaansa noin kolmasosassa keskusjärjestösopimukset on jo viety kirjoihin ja kansiin alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Pron liittohallitus ja liittovaltuusto ovat linjanneet, että keskusjärjestösopimusten soveltamisesta pitää sopia ennen kuin kyseisellä alalla käynnistetään varsinaiset työehtosopimusneuvottelut.

– Se tarkoittaa, että jos joku ala osoittautuu kovin haluttomaksi, me mennään sopimuksettomaan tilaan saakka ja tarpeen vaatien työtaisteluilmoitukseen.

Helppo sopia?

Akavalainen ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN on viime viikolla esittänyt työnantajaliitoille neuvotteluja keskusjärjestösopimuksista. YTN:n puheenjohtajan Heikki Kaupin mukaan kieltäviä vastauksia ei ole ainakaan vielä tullut.

– Asioista pitäisi olla helppo sopia, kun EK ilmoitti ettei mikään muutu, Kauppi luottaa.

Hänen mukaansa mukaan useiden alojen työehtosopimuksissa on jo sovittu keskusjärjestösopimusten asiat. Ne vain on käytävä yksityiskohtaisesti läpi ja sovittava siellä, missä sovittavaa vielä on.

YTN:llä on useita sopimusaloja, joilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimuksia. Teollisuudessa sellainen on esimerkiksi metsäteollisuus.

– Metsäteollisuuden kanssa meillä on jo kauan sitten tehty oma perussopimus, joka pitää sisällään EK:n kanssa tehdyn keskusjärjestösopimuksen.

Sopimuksettomassa kentässä YTN:n tavoite on tehdä kattavasti keskusjärjestösopimuksia vastaavat sopimukset. Suurin sopimukseton ala on kaupan ylemmät toimihenkilöt, joita on noin 30 000.

YTN on esittänyt, että kaupan ylemmille toimihenkilöille tehtäisiin normaali työehtosopimus. Työnantajajärjestö Kaupan liitto kieltäytyi kunniasta viime perjantaina.

– Kaupan alalla keskusjärjestösopimusten asia oli tarkoitus hoitaa samassa yhteydessä. Nyt pitää miettiä, mikä on meidän seuraava siirtomme.

Kaikkiaan 22 sopimusta Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoi helmikuussa irti kaikki SAK:n, STTK:n ja Akavan kanssa tehdyt keskusjärjestösopimukset. Kaikkiaan 22 sopimuksen joukossa ovat yleissopimusten lisäksi mm. sopimukset lomapalkoista, irtisanomissuojasta, luottamusmiehistä sekä ay-jäsenmaksujen työnantajaperinnästä. Ammattiliitot ovat vaatineet, että keskusjärjestösopimusten sisältämät asiat on saatava alakohtaisiin työehtosopimuksiin, sikäli kun ne eivät niissä vielä ole. Liittojen mielestä asia on syytä hoitaa pois alta ennen seuraavan työmarkkinoiden sopimuskierroksen käynnistymistä syksyllä. UP