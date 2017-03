Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Kilpailija maksaa sentään vartijasopimuksen mukaisesti”.

Ilmailualan työehtoja koskevan kiistan sovittelua jatkettiin maanantaina aamupäivästä valtakunnansovittelijan toimistossa. Ilmailualan Unionin IAU:n puheenjohtajan Juhani Haapasaaren mukaan tarkoitus on jatkaa sovittelua aina keskiviikkoaamupäivään saakka.

Tiistaiksi ilmoitettu lakko peruttiin, koska IAU halusi antaa sovittelulle mahdollisuuden. Jos sopua ei näy, jo sata Finnairin lentoa perunut ilmailualan lakko saa jatkoa.

Perjantaina Airpron maapalvelujen, turvatarkastusten ja aulapalvelujen työntekijät olisivat lakossa klo 15 – 19 ja ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin klo 14 – 18.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on pitänyt sovittelua varsin hankalana, koska osapuolten näkemykset ovat olleet hyvin kaukana toisistaan.

Haapasaaren mukaan liiton tavoitteena on ollut yrityskohtainen sopimus Airpron kanssa, mutta se ei näy onnistuvan. Palvelualojen työnantajaliiton Paltan poisjäänti neuvotteluista olisi Haapasaaresta ollut perusteltua. Palta on mukana syksyllä alkavassa normaalissa työmarkkinakierroksessa, mutta IAU hakee pidempää sopimusta.

– Työehtojen ostaminen vaatii pidemmän aikavälin. Haluaisimme kaksivuotisen sopimuksen, vähintään.

Kiistaa palkoista ja työajasta



IAU haluaa, että sen Airprossa työskentelevät noin 430 jäsentä saavat korotuksen palkkoihinsa tai että ainakin palkkaohjelmasta sovitaan. Liiton mukaan palkat ovat jääneet selvästi kilpailevien yritysten vastaavista palkoista.

Liiton varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen toteaa liiton nettisivuilla julkaistussa blogissaan, että järjestö hakee lentokentän turvatarkastajille samaa palkkatasoa kuin vartioimisalalla. Työnantajan mainitsemat kovat keskipalkat koskevat Kähkösen mukaan toimihenkilöitä. Maapalveluissa palkkojen tulisi vastata alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Myös työaikoihin halutaan muutoksia. Nyt työntekijän aamuvuoro voi kestää klo 5 – 7 ja sen perään tuleva päivävuoro klo 14 – 18, jonka jälkeen on vuorossa samanlainen työpäivä.

– Tällaista vuoroa voi olla viisi päivää peräkkäin. Airprossa vuotuinen työaika on 24 tuntia pidempi kuin muilla ja kesäloma on viikon lyhyempi, Haapasaari sanoo.

– Näistä poikkeuksellista työajoista ja palkoista sovittiin aikoinaan vuonna 1994 pohjoisten kenttien eli Kittilän, Enontekiön ja Rovaniemen takia. Haluttiin varmistaa, että turistihuiput pystytään hoitamaan, jos Finnair ei järjestä näille kentille maapalveluja.

Sittemmin Airpro on laajentunut. Haapasaaren mukaan Airpron ei ole mitään syytä saada työvoimaa kilpailijoitaan halvemmalla.

– Muut maapalveluyhtiöt Swissport ja Aviator noudattavat alan yleissitovaa työehtosopimusta, lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Samoin tekee Airpron tytäryhtiö RTG Ground Handling.

Eripuraa neuvotteluosapuolista



Airprota koskevan työehtosopimuksen ovat solmineet Palvelualojen työnantajat Palta ja palkansaajapuolelta JHL ja Pardia. Sopimus astui voimaan helmikuun alusta.

IAU ei ole sopimuksessa mukana toisin kuin aiemmassa Airpron sopimuksessa. Järjestö jättäytyi kikyn ulkopuolelle saadakseen jäsentensä palkka- ja työaikakysymykset kuntoon.

IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari huomauttaa, että IAU:lla on enemmistö Airpron Suomen tekijöistä.

Airpro on osa Finavia-konsernia, jolla on asiassa lopullinen päätäntävalta. Haapasaari on kuvaillut sovittelua kirjeshakiksi Finavian kanssa, sillä sovintoehdotukset pitää kierrättää Finavian kautta.