Jarkko Mänttäri

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat terveysriskeiltään aikapommi, johon pitää puuttua kovalla kädellä. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita ja kiireellistä korjaustarvetta sisäilmanlaadussa. Kerran altistunut oireilee helposti myöhemmin vähemmästäkin.

Homekoulussa sairastunut kärsii siitä koko ikänsä, sillä oireet yleensä pahenevat ajan myötä muissakin tiloissa. Lasten ja nuorten terveydellä ei saa leikkiä! Toksiinisuusmittauksia pitää tehdä ennen ja jälkeen remontin eikä tehdä ihmisistä toksiinisuusmittareita. On kaikkien etu, että homekoulut saadaan kuntoon!

Koulujen peruskorjaussykli Helsingissä on 40 vuotta. Se on liian pitkä aika. Koulujen sisäilmaongelmien korjaamista ei saa rahapulaan vedoten siirtää hamaan tulevaisuuteen odottamaan koulun peruskorjausta. Pieniä päiväkoteja ei yleensä edes peruskorjata. Niiden korjausvelan annetaan kasvaa, ja sitten puretaan, kun rakennus on käyttöikänsä päässä! Lapset ja nuoret eivät voi valita kouluaan. Koulujen peruskorjaussykli pitäisi saada kohtuullisemmaksi eli korkeintaan 30 vuoteen. Tällöin myös erilaisten väliaikaisten paikkauskorjausten tarve vähenisi.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat pitää korjata viipymättä, kun ongelma on havaittu. Tämä edellyttää lisää asiantuntemusta, jotta ongelmien syy ja laajuus selviää varmemmin. Myös terveydenhuollon asiantuntijoiden kannanottoja tutkimusten edistämiseksi ja korjauksien kiirehtimiseksi tarvitaan enemmän. Ei voi olla niin, että vasta iso määrä työntekijöiden tai lasten astmadiagnooseja tuottaa koulu- tai päiväkotitilojen tarkemman tutkimuksen.

Sisäilmaongelmien syiden alkuvaiheen paikantamiseen on käytetty myös onnistuneesti siihen koulutettuja koiria. Koiran voi kouluttaa yhtä hyvin huumekoiraksi kuin homekoiraksi.

Rakennusten parempi suunnittelu ja rakennusaikainen valvonnan lisääminen vähentäisivät sisäilmaongelmia. Pilaantunut maaperä tuottaa helposti sisäilmaongelmia sen päälle rakennettuun kouluun tai päiväkotiin. Jos sisäilmaongelmainen rakennus puretaan betoniin ja päälle rakennetaan osittain uutta, niin yleensä seuraa ongelmia. Ennemmin kannattaa purkaa koko rakennus ja parantaa maapohjaa sen alla ennen uudisrakennusta. Ennaltaehkäisy on varmasti halvinta ja inhimillisintä myös tässä. Siihen on oltava varaa!

Sirkku Ingervo

Helsinki