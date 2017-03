JHL

– Hallituksen sotkuinen ehdotus valinnanvapauslaiksi on hylättävä, sanoo JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Työpaikkakäynneissä Turun Runosmäessä maanantaina vieraillut Asara-Laaksonen muistutti, että asiantuntijat ovat varoittaneet lähes yksissä tuumin sosiaali- ja terveyspalvelujen pirstoutumisesta, kalleudesta ja valvonnan vaikeudesta.

– Hallituksen esittämässä muodossa, pakkoyhtiöittämisineen, uudistuksen alkuperäiset tavoitteet – terveyserojen kaventaminen ja laadukkaat yhtenäiset sote-palvelut koko maassa – eivät toteudu, hän sanoo.

Asara-Laaksonen huomauttaa, että ihmistä ei saa uudistuksessa unohtaa missään kohdassa ja että asiantuntijoita on nyt kuunneltava.

– Lakipaketin hyväksyminen pika-aikataulussa ei saa tarkoittaa sitä, että yritykset pääsevät käärimään voitot ja kansalaiset ihmettelevät mistä saavat palvelunsa ja minkä laatuisena.

Isoille ketjuille markkinat

Valinnanvapausmallia on kritisoitu kalleudesta ja palveluverkoston pirstaloitumisesta. Erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoita syntyy kymmeniä ja toimijoita tuhansia. Asiantuntija-arvioissa on esitetty huoli valvonnan ja sääntelyn tarpeesta. Uhkana Asara-Laaksosen mukaan on, että isot ketjut saavat keskitettyä markkinat itselleen, jolloin syntyisi yksityisiä monopoleja, jotka syövät toimintaedellytyksiä alan paikallisilta pienemmiltä yrittäjiltä.

– Yritysten tulee ehdottomasti vastata verojalanjäljestään. Alihankintaketjujen tulee olla läpinäkyviä, samoin ketjujen valvonnan. Hallituksen esityksen mukaan maakunta ei tee hankintoja, vaan asiakas itse – siksi on entistäkin tärkeämpää noudattaa hyvän tiedottamisen ja avoimuuden periaatetta.

Tukipalvelut osa ammattilaisten palveluketjua

Tukipalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen selkärankaa riippumatta siitä miten ja missä palvelut tuotetaan, mutta nyt etenkin laaja valinnanvapausmalli uhkaa Asara-Laaksosen mukaan viedä tukipalvelut kauas ydinpalveluista. Kunnille ja maakunnille tuleekin hänen mukaansa määrittää käsittelyssä olevassa lakipaketissa selkeästi keinot, joilla yhteistyö tukipalveluissa mahdollistuu.

– Tukipalveluhenkilöstön on parasta olla siellä, missä palvelukin tuotetaan.

Asara-Laaksonen vaatii tunnustusta sille, että tukipalveluja tuottava ammattilaisten joukko on tärkeä osa hyvää palvelua.

– Tämä on tehtävä näkyväksi osana uudistusta. Esimerkiksi laitoshuoltajien, lähihoitajien, sairaanhoitajien ja lääkärien katkeamaton palveluketju on toimiva esimerkki hyvästä hoivasta. Tukipalveluhenkilöstöä ei saa tiputtaa luonnollisesta osasta työyhteisöä. Yhtenäiset ammattilaisten palveluketjut ovat arvokas osa sosiaali- ja terveyspalveluja, sanoi Asara-Laaksonen.