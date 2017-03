Tiukentuneet kriteerit ja päätösten viipyminen vaikeuttavat monen vammaisen ja pitkäaikaissairaan elämää.

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan käsiteltäväksi näkyy muun muassa laskujen maksamisen viivästymisenä, luottohäiriömerkintöinä, ylimääräisinä korkolaskuina ja leipäjonojen kasvuna.

– Syrjäytymisuhka on todellinen, osa ei osaa itse hakea apua ja saatuaan huonoa kohtelua eivät enää uudelleen hae, sanoo Marsa Valtonen.

Valtonen on erikoissairaanhoitaja, ammatinopettaja, kahden pitkäaikaissairaan/vammaisen lapsen äiti ja vammaisten oikeuksien puolustaja.

Kelan päätösten oikeellisuuden tarkastaminen jää asiakkaalle.

Aiemmin kunnissa sai henkilökohtaista palvelua toimeentulotukiasioissa ja sosiaalialan ammattilaiset saattoivat tarkastella henkilön tilannetta laaja-alaisesti. Nyt hakemukset suositellaan tekemään sähköisen palvelun kautta, johon kaikilla ei ole välineitä tai taitoa niiden käyttöön. Oma lukunsa ovat luku- ja kirjoitustaidottomat asiakkaat, joiden kotikunnassa ei ole Kelan konttoria eikä puhelinkortissa välttämättä rahaa jonottaa asiakaspalveluun.

– Hakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa tapahtuu paljon virheitä. On asiakkaan tai hänen läheistensä vastuulla tarkistaa päätösten oikeellisuus. Osa virheistä on ollut sellaisia, että hakemuksen tekstissä kyllä lukee selvästi asiakkaan tilanne, mutta avustaja joka on lomakkeen täyttänyt, ei ole rastinut ruutua tekstin vieressä ja näin on tehty asiakkaan kannalta virheellinen päätös, Valtonen kertoo.

– Olen kuullut, miten Kela lupaa hoitaa ylimääräiset kulut, mutta mitä se auttaa jos luottotiedot menevät päätöstä odottaessa?

Kela päättää yleisestä asumistuesta, eläkkeensaajan asumistuesta ja perustoimeentulotuen saajan kohtuullisista asumismenoista.

– Viimeisen kohdalla rajat ovat niin tiukat, että sellaisia vuokria on lähes mahdotonta löytää, Valtonen huomauttaa.

Vuokravakuudesta päättäminen vie enemmän aikaa kuin vuokranantajat ovat valmiita odottamaan.

– Maksusitoumus vakuudesta pitää ensin hakea perustoimeentulotukena, vaikka tietäisi, ettei ole siihen oikeutettu. Vasta saatuaan kielteisen päätöksen voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea kotikunnasta. Asunto voi olla jo mennyt ennen päätöksen saamista – ei vuokranantaja voi odottaa monta viikkoa ja pitää asuntoa tyhjillään epävarman tilanteen vuoksi.

Kela velvoittaa asukkaat hakemaan edullisempia asuntoja, jos asumismenot ovat liian korkeat. Vuokranantajat tuskin tiputtavat hintojaan Kelalle sopiviksi.

Marsa Valtosella on esimerkkejä käsittelyaikojen venymisestä, jotka ovat paljon pidempiä kuin mitä julkisuudessa on kerrottu.

– Nuori joutui keskeyttämään varusmiespalveluksen terveydellisistä syistä eikä voinut palata töihin. Perustoimeentulotukihakemus tehtiin kiireellisenä. Aikaa täysin oikein tehdyn hakemuksen jättämisestä on kulunut jo lähes kaksi kuukautta, ja mistään ei ole tullut rahaa tältä ajalta. Kela katsoo, ettei hakemus ole vielä käsittelyssä eli seitsemän vuorokauden käsittelyaika ei ole alkanut. Lisäksi hakemuksen tilannetta tiedusteltaessa virkailija oli sanonut, ettei hän sentään voi omasta kukkarostaan maksaa! Kyseinen nuorimies on saanut varusmieslääkäriltä lähetteen jatkotutkimuksiin, joihin ei ole voinut mennä, koska ei ole rahaa maksaa tutkimuksia.

Kelan etuuksien todelliset käsittelyajat poikkeavat huomattavasti netissä ilmoitetuista.

– Esimerkiksi kuntoutusratkaisun piti tulla viidessä viikossa, todellisuus oli kaksi kuukautta. Kyseessä olleen vammautuneen nuoren henkilön tilanne taantui huomattavasti odottelun aikana.