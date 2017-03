Lehtikuva/Roni Lehti

Hallituspuolueilla on keskinäinen diili, jossa keskusta sai maakunnat ja kokoomus palveluiden yhtiöittämisen ja yksityistämisen. Perussuomalaiset ovat hiljaisia sivustaseuraajia.

Diili on huono. Suomen suuntaa pitkälle tulevaisuuteen määrittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tehdään yritysten, ei ihmisten ehdoilla. Emme saa koko maassa tasapuolisia saumattomia ja integroituja palveluketjuja, emme saa lyhyempiä hoitojonoja. Sen sijaan saamme sekalaisen kentän keskenään kilpailevia yksiköitä ja julkisten varojen pumppaamisen yksityisille terveysfirmoille.

Suuret kaupungit ja hyvinvoivat kansalaiset hyötyvät. Maksajia ovat ne, jotka tarvitsevat palveluita eniten, eli paljon sairastavat ja syrjäseutujen asukkaat. Huonommin pärjäävät maksavat paremmin pärjäävien ”valinnanvapauden”, hintana harventuva palveluverkko ja korkeat asiakasmaksut.

Vetovastuun sosiaali- ja terveyspalveluista on kuuluttava julkiselle sektorille.

Mitä maakunnilla edes tehdään, jos todellinen päätösvalta on yhtiöissä ja maakunnan rahat valuvat suurissa kaupungeissa kasvavien yksityisten palveluiden pohjattomaan kaivoon?

Oikeastaan kaikki asiantuntijat ovat jo tyrmänneet valinnanvapauden. Esimerkiksi entisen Kelan pääjohtaja Jussi Huttusen mukaan tämä on hyppy tuntemattomaan ja palvelut ovat vaarassa ajautua kaaokseen. Yksikään tavoitteista ei näytä toteutuvan, ja aikataulu on täysin epärealistinen.

ILMOITUS

Muistan, kun vielä pari vuotta sitten pääministeri Sipilä oli oppositiojohtaja Sipilä. Hän puhui silloin viisaasti siitä, että suuret asiat päätettäisiin uudenlaisessa poliittisessa kulttuurissa yhteistyöllä koko eduskunnan voimin. Pääministerin soisi nyt kuuntelevan itseään.

Sote on korjattava kaikkien puolueiden kesken parlamentaarisella yhteistyöllä. Valinnanvapauden varjolla tehtävä yksityistäminen on hylättävä ja keskityttävä uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin palveluiden integraatiosta ja tasa-arvosta.

Kansainvälisen terveysbisneksen sijaan vetovastuun sosiaali- ja terveyspalveluista on kuuluttava julkiselle sektorille. Kun vastuunjako on selkeä, emme tuhlaa rahaa hukkainvestointeihin, markkinointiin, valvontaan, oikeusriitoihin ja muuhun yksityistämisen ja huonon suunnittelun kuluihin. Myös uusi kustannuksia säästävä teknologia voidaan ottaa käyttöön, ilman että yritykset omivat niitä liikesalaisuuksikseen. Eri toimijoiden on toimittava yhtenä joukkueena, ei toisiaan vastaan kilpaillen.

Vasemmistoliitto kannattaa maakuntauudistusta. Kannatamme myös sote-uudistusta, mutta emme sellaista sote-uudistusta, jossa etuoikeutettujen palvelut katetaan valtion varoista, mutta koko maa ja pienituloiset unohdetaan.