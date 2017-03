Jarmo Lintunen

Vasemmistoliitto haluaa palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden niissä kunnissa, joissa siitä on luovuttu.

– Vasemmistolla on tasa-arvoinen perhevapaamalli, toisin kuin Helsingin Sanomat antaa ymmärtää, sanoo Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski.

Vasemmisto haluaa pidentää perhevapaita puoleentoista vuoteen tutkijoiden kehittämän 6+6+6-vanhempainvapaamallin mukaisesti. Se antaa molemmille vanhemmille mahdollisuuden viettää enemmän aikaa lastensa kanssa.

– Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti kaikkien työnantajien kesken sen sijaan, että kustannukset painottuvat nuorten naisten työnantajille, sanoo Lohikoski.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden myötä työllisyysaste kohenisi.

Maksuton varhaiskasvatus vasemmiston tavoitteena

– Perhevapaamallin rinnalla on vasemmiston mielestä erittäin tärkeää puhua myös varhaiskasvatusmallista, sanoo Lohikoski.

ILMOITUS

Vasemmisto haluaa luoda Suomeen Ruotsin mallin mukaisen järjestelmän, jossa kaikille 3 – 5-vuotiaille taataan maksuton varhaiskasvatus.

– Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden myötä työllisyysaste kohenisi ja sen myötä valtio saisi lisää verotuloja kassaansa. Pidemmällä tähtäimellä varhaiskasvatus tulee muuttaa maksuttomaksi perusopetuksen ja esiopetuksen tavoin.

Lohikoski on ollut mukana laatimassa vasemmistolle sekä perhevapaita että varhaiskasvatusta koskevia linjauksia.

Sipilän hallitus rajannut päivähoito-oikeutta



Lohikoski arvostelee Sipilän hallituksen perhepoliittisia linjauksia.

– Hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua suurentamalla ryhmäkokoja sekä rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhempi on työttömänä tai hoitovapaalla. Päivähoito-oikeuden rajaaminen on eriarvoistanut lapsia sekä vaikeuttanut perheiden arjen pyörittämistä ja vanhempien keikkatöiden tekemistä, sanoo Lohikoski.

Vasemmiston mielestä jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

– Se tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa. Varhaiskasvatus myös tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia, muistuttaa Lohikoski.

– Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja muiden kanssa yhdessä toimimista.