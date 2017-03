Lehtikuva/Christophe Simon

Barcelonan valmentaja Luis Enrique koki hieman yli kaksi viikkoa sitten suurimman nöyryytyksensä penkin takana. Paris St. Germain voitti katalonialaiset kotikentällään Mestareiden Liigan neljännesvälierän ensimmäisessä osaottelussa maalein 4–0 ollen pelin kaikilla osa-alueilla parempi. Hämmentävää oli muun muassa se, että kolmikko Messi–Suarez–Neymar oli hyökkäyspäässä täysin aseeton.

Vaikka kyseisen otteluparin voittaja on selvinnyt lopullisesti vasta keskiviikkoiltana Kansan Uutisten mentyä jo painoon, olisi Barcelona joutunut tuolloin tekemään todellisen ihmeen napatessaan jatkopaikan. Taikatemppuun ei kykene mitä todennäköisimmin osaamisestaan huolimatta edes Luis Enrique, joka kertoi viime viikolla lopettavansa pestissään kuluvan kauden päättyessä. Hän pääsi kertomaan päätöksestään hieman onnellisempien tähtien alla Barcelonan voitettua viime viikolla Sporting Gijonin komeasti lukemin 6–1.

Kuluvalla kaudella Barcelonan pelitapa on joka tapauksessa muuttunut, koska yhtään sen pelaajaa ei ole La Ligan syöttömäärätilaston kärkikymmenikössä. Avauksessakaan ei ole viime aikoina ollut kuin muutamia katalaaneja. Onnahdellen ajoittain La Ligassa pelannut Barcelona on kuitenkin nyt kärkipaikalla, vaikka kamppailu Real Madridin ja osittain myös Sevillan kanssa on tuimaa.

Barcelonan valmentajan pesti on käytännössä liki jokaisen huippuvalmentajan haave.

Luis Enrique perusteli vetäytymistään levon tarpeella. Sitä tarvitsisi myös moni muu huippuseuran nokkamies, koska kovista palkoistaan (esimerkiksi Enriquen liksa kaudesta on ollut noin 8,5 miljoonaa euroa) huolimatta moni futispamppu voi palaa loppuun kiireidensä myötä. Selvää joka tapauksessa on, että työläydestään huolimatta Barcelonan valmentajan pesti on käytännössä liki jokaisen huippuvalmentajan haave. Ammatillisesti esimerkiksi Kiinan seurat eivät pysty vastaamaan samaan huutoon, vaikka ne iskisivät kehiin tähtitieteellisiä palkkatarjouksia. Esimerkiksi Arsene Wengerille tarjottiin Kiinasta jopa 36 miljoonan euron vuosipalkkaa.

Luis Enriquen työn jatkajaksi on spekuloitu muun muassa Ronald Koemania Evertonista, Jorge Sampaoilia Sevillasta, Mauricio Pochettinoa Tottenhamista ja jopa Arsenalissa ikuisuuden valmentanutta Wengeriä. Barcelonan ruoriin vuonna 2014 tarttuneen Luis ”Lucho” Enriquen tuskin halutessaan tarvitsee pitkään levätä laakereillaan. Hän voitti nykyisessä seurassaan jo heti ensimmäisellä kaudellaan triplan eli La Ligan, Espanjan cupin ja Mestareiden Liigan. Myös kahdella seuraavalla kaudella tuli tuplat liiga- ja cup-voittojen merkeissä. Aina eivät managerin tehtävät ole menneet kuitenkaan aivan putkeen. Valmentaessaan AS Romaa kaudella 2011–2012 Luis Enrique onnistui veivaamaan suojattinsa kaikkien europelien ulkopuolelle seuraavaksi kaudeksi.

Vakiorivillä olevienkaan seurojen ei ole tarvinnut rasittaa itseään europeleillä kuluvalla kaudella. Sinällään esimerkiksi West Bromwichin kotonaan kohtaavalla Evertonilla yli 80 europelin historia, ja onpa se voittanut cup-voittajien cupin kaudella 1984–1985. Kumpikin hävisi menneen viikonlopun ottelunsa. Everton kärsi kaksi maalia iskeneen Harry Kanen huippuvireestä, vaikka häntä avusti myös ”Toffeiden” puolustus ja maalivahti Joel Robles. Toisaalta samassa ottelussa Romelu Lukaku kirjoitti vasta 23-vuotiaana uskomatonta historiaa nousten 130 ottelussa iskemillään 61 täysosumalla Evertonin kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärkeen.

Henkilökohtaiset virheet ratkaisivat Tottenham-tappion, mutta hyvällä rutiinisuorituksella Evertonin pitäisi voittaa sinällään mukavaa kautta pelaava WBA. Suora ykkönen.

Kohteessa kolme kohtaavat putoamista vastaan taistelevat Hull ja Swansea. Vieraat ovat piristyneet voittojen tielle aikoina, vaikka kärjen Chelsealta ja Manchester Cityltä on tullut takkiin. Hullilla on kurjempaa ja kuukauden takainen voitto Liverpoolista ei enää lämmitä. Kakkonen.

Championshipin kuntopuntarin kärkimatsissa kohtaavat Newcastle ja Fulham. Ottelusta voi odottaa maalirikasta ja vaikka kotijoukkue on suosikki, voivat vieraat yllättää viime aikojen vireen myötä. Ykkönen ja kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 11.3. klo 16.58. Kyseessä on bonuskierros, jolloin Vakion potti on noin 600 000 euroa ja 13 oikein voittoluokkaan lisätään 250 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(X), 2, 1(2), 1(X), 1(2), 2, 2, 2(X), 1, X(2), 2, X.