Jussi Joentausta

Itsemurhayrityksen julma kommentointi on alhaisinta, mitä vähään aikaan on nähty.

Helsingin keskustassa, turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen läheisyydessä tapahtui keskiviikko-iltana itsemurhayritys. Helsingin poliisi on vahvistanut tapahtuneen, mutta ei kommentoi asiaa enempää.

Right to live -mielenosoituksen osallistujat ja ohikulkijat pelastivat itsemurhaa yrittäneen henkilön ja tämä vietiin sairaalahoitoon. Mieltään osoittavat turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa ovat järkyttyneitä tapahtuneesta, ja heille on järjestetty kriisiapua.

Kaikkia tapahtunut ei järkyttänyt, päinvastoin. Rasistinen Suomi ensin -porukka oli paikalla ja kuvasi tilannetta. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Sakari Timonen blogissaan.

Vastaanottokeskukset raportoivat 58:sta itsemurhan yrityksestä vuonna 2016.

Kommenteissa on naureskeltu, pilkattu ja harmiteltu yrityksen epäonnistumista.

Itsemurhayritykset lisääntyneet

”Epätoivoiseen tekoon päätyneellä henkilöllä on ollut samana päivänä määräaika poistua vastaanottokeskuksesta”, kertoivat mieltään osoittavat turvapaikanhakijat ja heidän tukijansa tiedottaessaan tapahtuneesta keskiviikkoiltana.

”Vastaanottopalvelut loppuvat hallinto-oikeuden antaessa kielteisen päätöksen valitukseen Maahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi tuoreeltaan keskiviikkona Facebookissa teon olevan ”äärimmäinen osoitus siitä, minkälaisessa syvässä epätoivossa ne ihmiset ovat, jotka nyt ovat joutuneet tämän tiukentuneen turvapaikkapolitiikan uhreiksi”.

Hallituksen viimevuotiset kiristykset turvapaikkakriteereihin kiristivät myös vastaanottokeskuksien ilmapiiriä ja turvapaikanhakijoiden psyykkinen oireilu lisääntyi.

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottokeskukset raportoivat 58:sta itsemurhan yrityksestä vuonna 2016. Yksi yrityksistä johti kuolemaan.

Uusnatsit uhoavat,

muilta tukea turvapaikanhakijoille

Turvapaikanhakijoiden Right to live – Oikeus elää -mielenosoitus on jatkunut Rautatientorilla viikkoja. Suomen kansallismieliset -nimellä Facebookissa esiintyvä ryhmä uhoaa järjestävänsä tulevana lauantaina ”puhdistuksen”, jollei mielenosoitusleiriä pureta sitä ennen.

Rasistien ja uusnatsien pilkan ja vihan lisäksi turvapaikanhakijat saavat myös tukea:

Perjantaina 10.3. julkistetaan kulttuurialan ammattilaisten kannanotto turvapaikkapolitiikan muuttamiseksi. Samalla paljastetaan turvapaikanhakijoita tukeva taideteos Ateneumin edessä klo 11.30.

Lauantaina 11.3. järjestetään Oikeus elää – tukikonsertti Helsingin Rautatientorilla klo 16–21. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa Laineen Kasperi ja Palava kaupunki sekä Hassan Maikal. Konsertin juontaa Tino Singh.