Lehtikuva/Robert Atanasovski

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi vaatii pakolaisnaisten suojelemista ja turvallisten reittien avaamista Eurooppaan. Hän toteaa, että kansainvälisenä naistenpäivänä ajatukset ovat pakolaisleireillä ja vaarallisilla reiteillä, joita pitkin tuhannet naiset pyrkivät pakoon sotaa, vainoa ja köyhyyttä.

Ahlakorpi muistuttaa eurooppalaisten vastuusta.

– Euroopan synkkenevät asenteet asettavat haavoittuvimmassa asemassa olevat vielä tukalampaan tilanteeseen, Ahlakorpi toteaa.

– On tärkeää lisätä laillisia reittejä tulla Eurooppaan sen sijaan, että ihmiset pakotetaan entistä vaarallisempiin olosuhteisiin kuten ylittämään Välimerta salakuljettajien armoilla.

Turkki kiristää EU:a

Ahlakorpi huomauttaa, että pakolaisnaisilla riski joutua ihmiskaupan uhriksi ja pakotettuun seksityöhön on suuri. Libyasta on tullut tärkein pakoreitti sen jälkeen, kun EU solmi Turkin kanssa ihmisoikeuksien vastaisena pidetyn pakolaissopimuksen. Unicefin tekemien haastattelujen mukaan Libyan kautta pakenevat naiset ja lapset joutuvat laajan seksuaalisen ja muun väkivallan kohteiksi.

Libyassa oli syksyllä YK:n mukaan syksyllä 250 000 turvapaikanhakijaa ja siirtolaista, joista 30 000 on naisia ja 23 000 lapsia. EU on neuvotellut sekasortoisen maan hallituksen kanssa samanlaisesta sopimuksesta kuin Turkin kanssa on tehty.

– Turvaa hakevien ihmisten palauttaminen ihmisoikeuksia polkevaan Turkkiin on johtanut lähinnä siihen, että Turkki kiristää sopimuksella EU:ta sulkemaan silmänsä ihmisoikeusloukkauksilta ja takapakkia ottavalta demokratiakehitykseltä. Vastaava sopimus sekasortoisen Libyan kanssa olisi, jos mahdollista, vielä huonompi idea, Ahlakorpi toteaa.