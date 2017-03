Jarmo Lintunen

Joukko keskeisiä Metallin Vaikuttajat -vaaliliiton liittokokousedustajia esittää uuden teollisuuden suurliiton varapuheenjohtajaksi Metalliliiton sopimusasiantuntijaa Terho Ihalaista.

Teollisuusliitto syntyy, kun Metalliliitto, TEAM ja Puuliitto yhdistyvät.

Yhdistymiseen tähtäävässä esityksessä liittojohdon valinnan lähtökohtana on, että Metalliliiton sosialidemokraattinen ryhmä esittää suurliitolle puheenjohtajaehdokkaan. Metallin vasemmistoryhmä puolestaan esittää ensimmäistä varapuheenjohtajaa.

Valinnat tehdään toukokuussa, kun Metalliliitto kokoontuu ylimääräiseen liittokokoukseensa päättämään suurliiton synnyttämiseksi tarvittavista sääntömuutoksista. Marraskuussa liiton johto ja hallinto täydentyvät TEAMin ja Puuliiton valitsemilla henkilöillä. Uusi liitto aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta.

Terho Ihalainen on antanut suostumuksensa ehdolle asettumiselle.

– Näin merkittävän joukon edessä ei kieltäytyminen voi tulla kysymykseen, hän toteaa.

Ihalaista ehdolle pyytävät vasemmistoryhmän liittokokousedustajat sanovat haluavansa varapuheenjohtajaksi henkilön, jolla on edellytykset ja kyky koota joukot yhtenäisiksi:

– Tarvitsemme tähän tehtävään henkilön, jolla on luottamusta yli liitto- ja ryhmärajojen, perustelee ABB:n helsinkiläinen pääluottamusmies Raija-Riitta Luiro-Piippo.

Terho Ihalainen on 47-vuotias ja kotoisin Siilinjärveltä. Hän on työskennellyt Metalliliitossa sopimusasiantuntijana kuusi vuotta. Kotikunnassaan Siilinjärvellä Ihalainen on ollut mukana kunnallis- ja aluepolitiikassa Hän on toiminut aiemman työpaikkansa Samesor Oy:n pääluottamusmiehenä ja ammattiosastonsa puheenjohtajana. Ihalainen oli myös ehdolla eduskuntaan Pohjois-Savosta vuonna 2007.