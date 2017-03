Yle Kuvapalvelu

Koomikko Beppe Grillon perustama Viiden tähden liike nousi raketin tavoin Italian politiikan kärkikaartiin. Vuoden 2013 parlamenttivaaleissa se oli edustajainhuoneen suurin puolue (25,5%), senaatin vaaleissa toiseksi suurin (23,79 %).

Lisa Birk Pedersenin käsikirjoittama ja ohjaama tanskalais-norjalais-suomalaisena yhteistuotantona tehty dokumentti Valta kansalle (Tutti a casa: Power to the People, 2016) tuo esiin tärkeitä ja huomionarvoisia asioita niin Grillosta, Viiden tähden liikkeestä kuin Italian poliittisesta kulttuurista yleisemminkin.

Grillo on dokumentissa jätetty taustapiruksi, ja varsin kiistelty sellainen hän onkin, myös omiensa keskuudessa. Asiaa ilmentää erityisesti tuoreen kansanedustajan Luis Alberto Orellanan (siviilissä markkinointipäällikkö) osa ryhmässään.

Grillolla on paha tapa olla joustamaton.

Dokumentti havainnollistaa, miten selkeästi Viiden tähden liike on Grillon luomus ja lujasti hänen ohjaksissaan paljolti suosittujen blogien kautta. Grillon – jota voi pitää ”toisinajattelevana populistina” – kritisoimista ei katsota hyvällä.

Mies itse jää naruja vetelevän taustavaikuttajan osaan, äänessä ovat Orellanan lisäksi hänen laillaan parlamenttiin valitut Paola Taverna (laboratorioteknikko), Alberto Ariola (valokuvaaja) sekä Mario Michele Giarrusso (lakimies).

Nelikon kautta saadaan hyvä kuva niin Viiden tähden liikkeen tiestä menestykseen kuin sen toimintatavoistakin, joita kaikki eivät purematta niele: 36 Movimenton jäsentä on jättänyt puolueen ja ryhtynyt parlamentissa sitoutumattomaksi.

Samalla luodaan tiivistetty yleiskatsaus Italian meiltä katsottuna tuskastuttavan kaoottiselta ja korruptoituneelta vaikuttavaan poliittiseen kulttuuriin. Alberto Ariola kiteyttää: ”Italian ongelmana on, että Silvio Berlusconin tv-kanavat ovat 20 vuoden ajan aivopesseet italialaisia unohtamaan vakavat asiat”.

Kansalaisten syvän pettymyksen maan tapaan voi helposti aistia Grillon vetämien joukkokokouksien kiihkeistä tunnelmista. Väki on altis vahvan johtajan palopuheille uudenlaisesta politiikasta.

Käytäntö on sitten toinen juttu, demokratiassa kun on tapana kuunnella toista osapuolta, ja dokumentin näkymien valossa Grillosta ei tunnu olevan sellaiseen. Asian suhteen muuan tuntemattomaksi jäävä henkilö aprikoi, että Grillolla on paha tapa olla joustamaton – hän on mielestään aina oikeassa.

Dokumenttiprojekti: Valta kansalle? TV1 maanantaina 6.3. klo 21.30. Areena 30 päivää.