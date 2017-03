Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

OAJ:n Luukkainen ihmettelee lähiopetuksen leikkauksia.

Ammattikoulutuksen rahoitus on romahtanut nykyisen ja edellisen hallituksen aikana 25 prosentilla. Opetusalan ammattiliiton puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan leikkausten kokonaisvaikutukset tuntuvat pahimmin tänä ja ensi vuonna.

– Pahinta ovat leikkaukset lähiopetuksesta. Aikoinaan lähiopetusta oli 36-38 tuntia viikossa. Nykyisin sitä saa alimmillaan 14 tuntia viikossa. Tavallinen määrä on 22 tuntia, Luukkainen kertoo.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa, että tutkintoa tavoittelevien 16-18-vuotiaiden pitäisi käydä seminaareissa opiskelemassa ja lueskella kirjastoissa.

– Kun koulutuksen järjestäjillä ei ole rahaa, eivät he sitä mistään taio. Ja sitten junioreiden pitäisi täydentää opintojaan itsekseen. Höpö-höpö, Luukkainen tuhahtaa.

Hallitus leikkaa ja uudistaa



Opetusministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtajan Mika Tammilehdon mukaan säästöjä tehtiin jo edellisen hallituskauden aikana. Osa niistä tuli toteutettavaksi tällä hallituskaudella.

– Nykyisessä julkisen talouden tilassa ei mikään sektori ole välttynyt leikkauksilta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennettiin vuoden alusta 190 miljoonalla eurolla.

Tammilehto myöntää, että leikkaukset ovat olleet kovia.

– Tämä hallitus myös uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Uudistusten ansiosta voimme sopeutua pienempään rahoitukseen, Tammilehto kertoo.

Hänen mukaansa koulutusjärjestelmää kehitetään vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin.

– Siirrymme yhteen tapaan suorittaa tutkinto. Nyt meillä on kaksi tapaa. Tavoite on lisätä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua silloin, kun se on työelämän ja opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaista.

Yritysten kiinnostus työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun vaihtelee.

– Osa on kiinnostunut ja osa ei. Taloustilanne vaikuttaa valmiuksiin. Kunhan ajat paranevat, kiinnostuskin varmasti lisääntyy, Tammilehto uskoo.

Puolet rahoista opetuksen ulkopuolelle



OAJ:n Luukkainen ihmettelee, miksi vain puolet ammattikoulutukseen sijoitetuista euroista menee opetukseen. Loppu kuluu kiinteistöihin, tukipalveluihin ja hallinnon kustannuksiin.

– Oppilaitoksiin keksitään uusia nimikkeitä ja palkataan kouluttajia ja muita ammattitaitovalmentajia ilman mitään ammattitaitovaatimuksia.

Luukkainen uskoo, että joukossa on myös ammatti-ihmisiä, mutta heistä ei hänen mukaansa välttämättä ole ohjaamaan opiskelijoita kädestä pitäen tai antamaan kasvatuksellista tukea elämälle.

– Kouluttajiksi ja ammattitaitovalmentajiksi tulevilla ei ole valmiutta tämän asian hoitamiseen.

Hallitus joutuu ensi viikolla vastaamaan opposition välikysymykseen ammatillisesta koulutuksesta.