Jouko Huru

Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestö on nimennyt pormestariehdokkaakseen apulaispormestari Mikko Aaltosen.

Aaltonen on toiminut päättymässä olevan valtuustokauden ajan apulaispormestarina, joka vastaa toimintakykyä ja terveyttä edistävistä palveluista sekä ikäihmisten palveluista.

Valtuutettuna Aaltonen on toiminut vuodesta 2009 lähtien.

40-vuotias Aaltonen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Aiemmin hän on työskennellyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön talouspäällikkönä. Aaltosen perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta.

Juuri nimetty pormestariehdokas korosti Tampereen keskustorilla maanantaina järjestetyssä tilaisuudessa, että pormestaria ja apulaispormestareita merkittävämpää kuntavaaleissa on se, paljonko milläkin ryhmällä on valtuutettuja, koska asioista lopulta päätetään valtuustossa. Esimerkkinä jokaisen äänen merkityksestä Aaltonen mainitsi subjektiivisen päivähoito-oikeuden joka säilyi Tampereella yhden äänen turvin.

Terveyskeskusmaksu poistettava

Aaltonen esitteli vasemmistoliiton tavoitteita kuntavaaleissa. Hän muistutti, että terveys- ja sosiaalipalveluita on aikaa kehittää ennen kuin ne siirtyvät maakunnan vastuulle.

– Palveluihin pääsyä pitää parantaa ja jonoja lyhentää. Vasemmistoliitto haluaa poistaa terveyskeskusmaksun jotta rahan puute ei ole este hoitoon pääsylle. Ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin pitää panostaa. Palveluiden tuottamisessa on kuunneltava käyttäjiä ja päävastuu palveluiden tuottamisesta on oltava julkisella sektorilla.

Vasemmistoliitto puolustaa jatkossakin kaikkien tamperelaisten lasten yhdenvertaista oikeutta päivähoitoon.

Työllisyydenhoitoon tulee Aaltosen mukaan kiinnittää entistä suurempaa huomiota alkavalla valtuustokaudella.

– Tampereen kaupungin on vahvistettava omaa toimintaansa työllisyydenhoidossa ja samalla pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä jotta ne voisivat menestyä ja palkata lisää työntekijöitä.

”Ei” omaisuuden myynnille ja palveluiden ulkoistuksille

Kaupungin omaisuudesta on vasemmistoliiton mukaan pidettävä huolta eikä talouden ratkaisuksi saa esittää palveluiden ulkoistuksia tai omaisuuden myyntiä. Tampereen Vasemmistoliitto ei salli sähkölaitoksen myyntiä.

Aaltonen korosti myös kohtuuhintaisten asuntojen tärkeyttä.

– Tämä tarkoittaa sosiaaliseen asuntotuotantoon panostamista niin, että kaikille kaupunkiin muuttajille saadaan sopiva asunto. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta asuntotuotannon monipuolisuudesta niin, että esimerkiksi myös omakotitontteja on saatavilla kysyntää vastaava määrä. Liikenteen on oltava sujuvaa ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi raitiotien rakentamisesta tehty päätös on erinomainen.

Joukkoliikenteen on Aaltosen mukaan oltava etusijalla suunnittelussa mutta myös keskustan saavutettavuus omalla autolla on turvattava. Kaupungin puistoista on pidettävä huolta ja täydennysrakentaminen on suunnattava ensisijaisesti tonteille joissa on jo rakennuksia.

Kulttuuripalveluissa Aaltonen korosti matalaa kynnystä.

– Tavallisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että lähikirjastoon ei ole pitkä matka ja kirjastossa voi vierailla helposti ja sinne voi mennä vaikka koulun jälkeen. Tamperelaisten omaa osallistumista kulttuuriin ja sen tuottamiseen on myös mahdollistettava ja tuettava.