Jarmo Lintunen

Turun kaupungin työntekijöistä 39 prosenttia kertoo työmääränsä lisääntyneen jopa yli sietokyvyn.

Tulos tuli ilmi viime vuonna toteutetussa Kunta10 -kyselyssä.

– Jatkuva talouskuri näkyy tässäkin, kun kuntatyöntekijöiden selkänahasta revitään yhä enemmän. On alettava toden teolla panostaa omien työntekijöidemme hyvinvointiin. Ensinnäkin on varmistettava, että työntekijöitä on tarpeeksi työtehtäviin nähden, vaatii Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää.

Työntekijät kokevat muutokset työssä yhä suurempina. Peräti 43 prosenttia kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin.

Painetta lisäävät myös kiky-sopimuksen vaikutukset.

Työntekijät mukaan suunnitteluun

Turun Vasemmisto vaatii, että henkilöstöä kuunnellaan ja otetaan mukaan oman työnsä suunnitteluun.

– Jättimäisten maakunta- ja sote-uudistuksien keskellä on varmistettava henkilöstön mukanaolo, jotta uudistukset voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstön osallisuus luo pohjaa myös työhyvinvoinnille ja työssäjaksamiselle, toteaa Mäkipää.

– Vasemmisto on ollut eduskuntapuolueista ainoa, joka on johdonmukaisesti vastustanut kiky-sopimusta, muistuttaa Mäkipää.