Yoani Sánchez Kuubasta, Zeng Jinyan Kiinasta ja Farnaz Seifi Iranista ovat rohkeita nuoria naisia ja bloggaajia, jotka ovat omistautuneet tiedon välittämiseen kotimaidensa yhteiskunnallisista epäkohdista.

Asiaa valottaa tarkemmin Barbara Millerin käsikirjoittama ja ohjaama sveitsiläisdokumentti Kielletyt äänet (Forbidden voices, 2012). Sen suhteen täytyy tehdä tarkennus: dokkarista nähdään lyhennetty versio.

Punainen lanka on kuitenkin tallella, ja se kertoo ennen muuta rohkeudesta käydä verkkovastarintaan ylivoimaiselta tuntuvaa voimaa vastaan. Pidetäänhän kaikkia alussa mainittuja maita diktatuureina ainakin mitä tulee tiedon välittämiseen. Sille on määritelty tarkat ja tiukat valtion kontrolloimat rajat.

40 000 verkkopoliisin ”palomuuri” estää pääsyn sivuille.

Huippuesimerkkinä Kiina, jonka verkkosensuurin sanotaan olevan maailman tiukimpia. 40 000 verkkopoliisin ”palomuuri” estää pääsyn sivuille ja tietoihin, joita hallinto pitää itselleen epämieluisina.

Zeng Jinyanin toiminta on vienyt hänet kotiarestiin. Sen tiimoilta nähdään hänen puolisonsa salaa kuvaamaa materiaalia siitä, miten salainen poliisi on koko ajan kintereillä. Puoliso Hu Jia on niinikään tunnettu toisinajattelija, jonka vankilatuomio on dokumentin päättyessä ohi.

Toimittaja Farnaz Seifi keskittyi blogeissaan naisten syrjintään Iranissa, mutta toiminta kävi ennen pitkää mahdottomaksi. Hän lähti Iranista 2007 ja muutti Pariisiin. Siellä Toimittajat ilman rajoja -järjestön Lucie Morillon valaisee osaltaan vapaaseen tiedonvälitykseen liittyviä ongelmia ja vaaratekijöitä.

Näkyvimmin tulosta on tuottanut kuubalainen Sánchez. Paljolti hänen tarmokkuutensa – ja siihen oleellisesti liittyneen kansainvälisen kiinnostuksen – ansiosta poliittisten vankien osaan tartuttiin muutama vuosi sitten tuloksellisesti.

Prosessia kuvataan varsin tarkkaan. Sanchez ei ole mikä tahansa kriittinen ääni Kuubassa: hänen blogeillaan sanotaan olevan joka kuukausi jopa 14 miljoonaa lukijaa. Lahjakkaaksi kirjoittajaksi luonnehdittu, nykyisin nelikymppinen nainen on muutenkin oman alansa tähtiä maailmanlaajuisesti.

