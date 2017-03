Yle Kuvapalvelu

Guillermo del Toron käsikirjoittama ja ohjaama meksikolais-espanjalainen Faunin labyrintti (El laberinto del fauno, 2006) on upea risteytys Liisaa Ihmemaassa sekä Kaunotarta ja hirviötä poliittisin maustein. Tuloksena latinalaisen väkevä fantasia-, jännitys- ja sotadraama.

Kymmenvuotias Ofelia (Ivana Baquero) lähtee raskaana olevan äitinsä (Adrina Gil) kanssa matkalle, jolta ei ole paluuta. Matka tehdään äidin uuden kapteenipuolison toivomuksesta, tai paremminkin käskystä.

On vuosi 1944, ja Espanjan sisällissodasta on jo aikaa. Silti uutta hallintoa vastaan riittää vielä aseellisesti taistelevia ryhmittymiä. Kapteenin tehtävänä on niistä erään tuhoaminen.

Ofelia on tarinan kaunotar, kapteeni sen hirviö. Sergi Lopezin roolityö säteilee sellaista intensiteettiä, että kapteenin julmurin luonne tulee selväksi, vaikkei mies tekisi muuta kuin kiillottaisi saappaitaan tai katsoisi aikaa perintökellostaan.

Tapahtumissa testataan rankimman kautta olemassaolon keskeisiä perusteita. Sadunomaisuus ja poliittisuus sulautuvat kokonaisuudeksi, jonka tilojen välillä ei ole jyrkkiä raja-aitoja.

ILMOITUS

Vastapainoksi elokuva on täynnä rajuja kontrasteja. Sytykkeenä toimii kapteenin hahmo: raaka, yltiömiehinen väkivalta vastaan pikkutytön mielikuvituksen lennolle altis maailma on äärettömän tehokas jännite.

Del Toro yhdistelee mestarillisesti poliittisen vastarinnan, väkivallan ja lapsenomaisen kuvittelun aineksia huikeaksi vuoristoradaksi. Tärkeä merkitys on visuaalisilla tehosteilla. Elokuva palkittiin kolmella Oscarilla (kuvaus, lavastus, maskeeraus).

Faunin labyrintti. Teema lauantaina 4.3. klo 21.45. Areena 30 päivää.